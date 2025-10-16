close-btn
Вчені попередили про сонячні спалахи та сильні магнітні бурі

16.10.2025 16:50
Микола Деркач

Наразі Сонце перебуває на піку своєї багаторічної активності, що супроводжується спалахами та викидами корональної маси, через які значно зросли частота й сила магнітних бур

Фото: chatgpt.com

Вже більше місяця науковці фіксують потужні спалахи на Сонці класу М (червоний рівень) і регулярні викиди корональної маси — плазмові хмари, які досягають Землі через кілька днів після викиду. Це спричиняє магнітні бурі.

За даними Meteoagent, 16 жовтня індекс геомагнітної активності (K-index) зріс до 5,7, що відповідає сильній магнітній бурі. Одночасно фахівці фіксують високий рівень резонансу Шумана — природних електромагнітних коливань атмосфери, які посилюються під впливом сонячних спалахів.

Такі умови можуть спричиняти тимчасові збої у роботі радіозв’язку, GPS-систем і супутникових каналів зв’язку, а також впливати на самопочуття людей.

На завтра, 17 жовтня, експерти прогнозують продовження підвищеної сонячної активності та нові спалахи, що зумовить геомагнітні збурення (К-індекс буде щонайменше на рівні 5 балів).

Нагадаємо, що 12 жовтня спостерігалася одна з найпотужніших магнітних бур: К-індекс сягнув позначки 8 (за дев’ятибальною шкалою).

Читайте також: Що таке магнітні бурі та чому вони впливають на самопочуття людей

Що відбувається

Сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, що виникають у результаті взаємодії магнітних полів у сонячній короні. Їх класифікують за потужністю:

  • C-клас — слабкі;
  • M-клас — середні та сильні;
  • X-клас — найпотужніші, які часто спричиняють сильні магнітні бурі.

Протягом останнього місяця фіксуються спалахи М1-М4, які викликали потужні викиди корональної маси. Коли ці потоки заряджених частинок досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення.

Як це впливає на людину

Під час магнітних бур частина людей відчуває головний біль, безсоння, перепади тиску, втому або дратівливість. Особливо чутливими є ті, хто має серцево-судинні чи неврологічні проблеми.

Втім, лікарі наголошують, що бурі не становлять загрози для життя — йдеться радше про адаптаційну реакцію організму на зміни геомагнітного поля.

Як зменшити вплив

Медики радять у дні підвищеної сонячної активності:

  • робити легкі фізичні вправи та не перевантажувати організм ;
  • пити достатньо води;
  • уникати стресу та алкоголю, пити менше кави;
  • забезпечити повноцінний сон;
  • людям із хронічними захворюваннями — контролювати тиск і приймати призначені препарати.

Що далі

Фахівці прогнозують, що підвищена активність Сонця збережеться щонайменше до кінця року, а окремі спалахи триватимуть до середини 2026 року.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
