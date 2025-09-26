close-btn
Землю накрила потужна електромагнітна буря: чому це небезпечно

26.09.2025 14:30
Микола Деркач

Протягом останнього тижня навколо Землі фіксуються потужні електромагнітні коливання. За даними сервісу Meteoagent, індекс Шумана (Schumann) з 22 по 25 вересня тримався у червоній зоні. Ситуація збіглася з періодом підвищеної сонячної активності та помірних магнітних бурь

26 вересня індекс Шумана знизився до «жовтого» рівня, який спостерігається вже тривалий час (лише 5 вересня він знизився у «зелену» зону), а K-індекс наразі становить 3,1, що відповідає спокійному стану магнітосфери. Зауважимо, що експерти постійно оновлюють дані, тобто точні цифри за сьогодні ми зможемо перевірити лише завтра.

Що таке індекс Шумана

Індекс Шумана — це показник глобальних електромагнітних резонансів, що виникають у порожнині між поверхнею Землі та іоносферою. Його іноді називають «пульсом планети». У нормальному стані він відносно стабільний, але під час сонячних спалахів, грозової активності чи змін в іоносфері цей показник може різко зростати.

На відміну від магнітних бурь, які вимірюють за геомагнітним індексом (Kp), індекс Шумана відображає саме фонові електромагнітні коливання Землі. Вони впливають не так безпосередньо на техніку, як на біологічні системи. За словами дослідників, різкі зміни можуть відчувати метеочутливі люди — з’являється головний біль, безсоння, дратівливість чи відчуття хронічної втоми.

Саме тому такі дані важливі не тільки для науковців, а й для звичайних людей. Адже вони допомагають пояснити, чому в окремі дні у багатьох погіршується сон або зростає відчуття втоми навіть без видимих причин.

Як захиститися від впливу

Повністю уникнути впливу електромагнітних хвиль неможливо, проте є кілька порад, які допоможуть зменшити навантаження на організм:

  • у періоди підвищеної активності намагайтеся більше відпочивати та зменшувати стрес;
  • пийте достатньо води — зневоднення посилює головний біль і втому;
  • зменшіть час перед екранами та більше рухайтесь;
  • проводьте більше часу на свіжому повітрі та намагайтеся дотримуватися звичного режиму сну.

Пік активності Сонця

NASA нагадує, що Сонце проходить 11-річні цикли активності, які визначаються кількістю плям на його поверхні. Після слабкого 24-го циклу (2008–2019) нинішній, 25-й, демонструє значно більше активності.

Дослідження, опубліковане в Astrophysical Journal Letters, вказує, що це зростання може бути частиною довшого 22-річного циклу: Сонце нині «надолужує» дві загадкові декади спаду, а не входить у прогнозований період тиші.

З 2008 року швидкість сонячного вітру зросла на 6%, його густина — на 26%, температура — на 29%, а тиск — на 45%. Така динаміка означає частіші сонячні бурі та активнішу взаємодію з магнітним полем Землі.

«Це не вперше Сонце проходить через таємничі «спокійні періоди» перед різким посиленням активності, — пояснив Джасінські. — Довгострокові тенденції набагато менш передбачувані, і ми досі не до кінця їх розуміємо».

