Сонце входить у небезпечну фазу: очікуються потужні магнітні бурі

Експерти NASA попередили, що Сонце несподівано активізувалося і це може призвести до нових хвиль потужних магнітних бурь. За даними аналітиків, ця активність здатна буде порушити глобальні комунікації та створити проблеми з електроприладами

За даними NASA, протягом останніх 20 років зоря нашої системи ставала тихішою і слабшою, однак у 2008 році ця тенденція раптово змінилася, і вчені досі намагаються зрозуміти причину. Дослідження показало, що з 2008 року сонячний вітер — потоки заряджених частинок — став інтенсивнішим: збільшилися його швидкість, густина, температура та магнітне поле.

«Зростання сонячної активності може призвести до потужніших сонячних бурь, які останнім часом регулярно накривають Землю. Вони здатні виводити з ладу енергомережі, викликаючи відключення світла, шкодити супутникам та порушувати роботу систем зв’язку, зокрема GPS. Водночас сильніші бурі можуть зробити північне сяйво видимим у ширших регіонах, південніше від полюса», — зазначають аналітики.

Провідний автор нещодавно оприлюдненого дослідження Джеймі Джасінські з Лабораторії реактивного руху NASA у Каліфорнії пояснив:

«Усі ознаки свідчили, що Сонце входить у тривалу фазу низької активності. Тому ми були здивовані, коли ця тенденція обернулася. Сонце повільно прокидається».

Більша активність означає більше сонячних плям, спалахів та потенційно небезпечних викидів плазми. Це може змусити зовнішню атмосферу Сонця — геліосферу — розширитися через зростання тиску сонячного вітру. На Землі ж це здатне «стиснути» магнітосферу, наш захисний магнітний кокон, залишаючи планету більш відкритою для сонячних частинок.

Зростання їхнього впливу також становить ризик для астронавтів, які можуть отримати підвищені дози радіації під час місій.

«Під час піку сильної геомагнітної бурі минулої неділі серйозні збої зафіксувала супутникова інтернет-мережа Starlink Ілона Маска. Проблеми розпочалися майже опівночі: понад 50 000 користувачів повідомили про перебої після нового потоку сонячних бурь», — наводять приклад фахівці.

Крім того, сонячні частинки можуть впливати на верхні шари атмосфери Землі, змінюючи рівень озону та збільшуючи проникнення ультрафіолетового випромінювання.

NASA нагадує, що Сонце проходить 11-річні цикли активності, які визначаються кількістю плям на його поверхні. Після слабкого 24-го циклу (2008–2019) нинішній, 25-й, демонструє значно більше активності.

Дослідження, опубліковане в Astrophysical Journal Letters, вказує, що це зростання може бути частиною довшого 22-річного циклу: Сонце нині «надолужує» дві загадкові декади спаду, а не входить у прогнозований період тиші.

З 2008 року швидкість сонячного вітру зросла на 6%, його густина — на 26%, температура — на 29%, а тиск — на 45%. Така динаміка означає частіші сонячні бурі та активнішу взаємодію з магнітним полем Землі.

«Це не вперше Сонце проходить через таємничі «спокійні періоди» перед різким посиленням активності, — пояснив Джасінські. — Довгострокові тенденції набагато менш передбачувані, і ми досі не до кінця їх розуміємо».

