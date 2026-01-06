close-btn
NASA виявили на Марсі сліди життя

06.01.2026 17:10
Микола Деркач

Марсохід NASA Perseverance виявив у породах хімічні сигнатури, подібні до тих, що на Землі часто пов’язані з діяльністю мікроорганізмів. Йдеться про мінерали вівіаніт і грейгіт, які утворюють впорядкований візерунок у керні (циліндричному зразку породи) аргіліту, видобутому в кратері Єзеро (Jezero Crater)

NASA виявили на Марсі сліди життя

Фото: pexels.com

Зразок взяли у липні 2024 року з формації в долині Неретва — давнього русла річки, яке колись впадало в озеро в межах кратера. Команда дослідників під керівництвом Джоела А. Гуровіца з Університету Стоуні-Брук зазначає, що шаруваті осадові породи та характерні текстури мінералів вказують на низькотемпературне середовище з великою кількістю води. Такі умови могли бути придатними для мікробної активності, якщо вона коли-небудь існувала на Червоній планеті.

Мінеральні «мішені» та паралелі із Землею

Дослідження, опубліковане в Nature, фокусується на специфічному малюнку всередині зразка: крихітні центри, багаті на грейгіт, оточені «ободками» вівіаніту. Така структура нагадує мішень і раніше спостерігалася в безкисневих земних відкладах, де сульфатвідновлювальні бактерії та мікроорганізми, що відновлюють залізо, запускають ланцюжок хімічних реакцій. У подібних умовах на Землі ці мінерали часто пов’язані з біологічними процесами.

Прилади SHERLOC і PIXL також показали, що ці мінерали співіснують з органічним вуглецем, фосфатом і сіркою, утворюючи повторювані впорядковані текстури. Вівіаніт зазвичай формується у синьо-зелених конкреціях у вологих, бідних на кисень відкладах. Грейгіт, за даними дослідників, у лабораторних умовах з’являється лише після тривалих мікробних інкубацій.

NASA виявили на Марсі сліди життя

Фото: Nature / dailygalaxy.com

Ознаки життя чи збіг геохімії

За шкалою NASA Confidence of Life Detection (CoLD) ці результати залишаються на початкових рівнях: сигнали виявлено, частину небіологічних пояснень розглянуто, але остаточних підсумків ще немає.

«Ми не можемо стверджувати, що це щось більше, ніж потенційна біосигнатура», — сказав Джоел А. Гуровіц, наголосивши на потребі незалежної перевірки в земних лабораторіях.

Читайте також: Зірки, що пожирають планети, дозволяють спрогнозувати долю Землі

Шкала CoLD має сім рівнів упевненості. Найскладніші тести — аналіз ізотопних співвідношень і детальна мікротекстурна експертиза — можливі лише після доставки зразків на Землю. Керн уже запечатано та відкладено в межах планів NASA щодо Mars Sample Return.

NASA виявили на Марсі сліди життя

Фото: Nature / dailygalaxy.com

Два мінерали та ширший контекст придатності Марса до життя

Додаткову вагу знахідці надає і ширший хімічний контекст Марса. Окремо у 2024 році марсохід Curiosity випадково розколов породу в Gediz Vallis і виявив несподівану концентрацію яскраво-жовтих кристалів сірки. Науковий співробітник місії Ешвін Васавада зазначив:

«Знайти поле каміння з чистої сірки — це як відкрити оазу в пустелі. Її там не повинно бути, а це означає, що тепер ми маємо це пояснити. Такі моменти, коли Марс дивує нас, і роблять планетарні дослідження такими захопливими».

Сірка відіграє ключову роль в енергетичних циклах на Землі, і багато мікроорганізмів використовують сірковмісні сполуки для виживання. Наявність олівіну в тому ж районі також вказує на взаємодію води з породою — ще один сигнал на користь умов, які могли підтримувати мікробні процеси. Навіть якщо вівіаніт і грейгіт сформувалися без участі життя, вони все одно свідчать про складне й еволюційне окисно-відновне середовище Марса.

За матеріалами dailygalaxy.com.

