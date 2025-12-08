Новий суперконтинет знищить людство — учені

Ідея, що екстремальна спека колись здатна спричинити масове вимирання й покласти край домінуванню людей та інших ссавців, може звучати як сюжет науково-фантастичного фільму. Втім, нові висновки показують: планета може опинитися на межі такої кризи, якщо материки зіллються в один суцільний суперконтинент. Деякі дослідники припускають, що це може стати першим вимиранням такого масштабу відтоді, як зникли динозаври

У нещодавньому дослідженні науковці використали потужні кліматичні моделі, щоб показати, як майбутній суперконтинент під назвою Пангея Ультима може змінити умови на Землі.

Розрахунки вказують на значно спекотніше й сухіше середовище, де можливостей для виживання буде дуже мало. Команда враховувала рух тектонічних плит, зміни сонячного випромінювання та рівні парникових газів.

Пангея Ультима — суперконтинент майбутнього

Геологи давно стверджують, що земні материки повільно зміщуються з часом. Пангея Ультима — назва гіпотетичного суперконтиненту, який може сформуватися через мільйони років.

Якщо це станеться, значна частина суходолу опиниться далеко від океанів, які нині пом’якшують спеку. Це явище відоме як ефект континентальності.

«Новий суперконтинент фактично створить потрійний удар: ефект континентальності, гарячіше сонце та більше CO2 в атмосфері — і все це посилить спеку на значній частині планети», — пояснив доктор Александер Фарнсворт, старший науковий співробітник Університету Бристоля.

Три чинники, які можуть призвести до зникнення людей

Перший чинник — сам величезний масив суші, через який великі території опиняться в «розпечених» внутрішніх районах.

Другий — Сонце з часом світитиме яскравіше, а отже, на Землю надходитиме більше випромінювання.

Третій — вулканічна активність, яка додасть в атмосферу більше вуглекислого газу й ще сильніше прогріє повітря.

«Поширені температури в межах 40–50°C, а також ще більші добові піки, посилені високою вологістю, зрештою визначать нашу долю, — додав доктор Фарнсворт. — Люди — разом із багатьма іншими видами — загинуть через нездатність відводити це тепло за допомогою поту та охолоджувати тіло».

Оскільки Сонце, як очікується, випромінюватиме приблизно на 2,5% більше енергії, а сам суперконтинент розташовуватиметься переважно в гарячих і вологих тропіках, значна частина планети може зіткнутися з температурами 40–70°C.

Цікаве по темі: Суперкомп’ютер NASA зробив моторошне передбачення про кінець світу

Вплив на інших ссавців

Дослідники зазначають: ссавці історично переживали зміни клімату — наприклад, «нарощуючи» густіший покрив у холоді або використовуючи сплячку.

Але тривала спека небезпечніша, бо охолодження тіла критично залежить від потовиділення. Коли температура зростає, ссавці не здатні довго підтримувати нормальну терморегуляцію без доступу до прохолодних укриттів і стабільних джерел води.

Висновки дослідження натякають, що лише 8–16% суші на майбутньому суперконтиненті залишатиметься в межах умов, які можна назвати прийнятними.

Ситуацію додатково ускладнить посушливість: вона обмежує водні запаси й скорочує рослинність. Якщо величезні території стануть аридними, пошук їжі та води перетвориться на майже безнадійне завдання.

Вимирання людей і пошук придатних для життя планет

Цей аналіз також розширює підхід до оцінки екзопланет. Якщо материки зливаються в один масив, температура на планеті може різко зрости навіть тоді, коли вона формально перебуває в так званій зоні життя.

Дослідники припускають, що інші планети можуть переживати подібні зсуви, коли тектоніка та інтенсивність випромінювання зірки підвищують температури. На придатність до життя також можуть впливати швидкість обертання й склад атмосфери.

«Ця робота також підкреслює, що планета в так званій «зоні життя» не обов’язково буде найпридатнішою для людей — залежно від того, чи розосереджені континенти, як сьогодні, чи зібрані в один великий суперконтинент, — підсумував доктор Фарнсворт. — Розуміння таких конфігурацій може допомогти фахівцям, які шукають середовища, здатні підтримувати життя поза межами Землі».

Сьогодні ми вже бачимо, як кліматичний стрес впливає на ресурси та здоров’я. Вчені попереджають: вищі температури й частіші екстремальні погодні явища можуть стати нормою, якщо людство не візьме під контроль свої викиди.

І хоча сценарій із далеким «перегрівом суперконтиненту» здається дуже віддаленим, він нагадує, що реальні кроки потрібні вже зараз.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Знайдено планету-ізгоя, яка зростає на 6 млрд тон щосекундно

Учені виявили суперзадачі, які не під силу навіть квантовим комп’ютерам

Учені створили найефективнішу у світі сонячну батарею

Джерело: Earth.