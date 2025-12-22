Магнітні бурі досягли критичних рівнів: Сонце лихоманить

За даними аналітиків Meteoagent, вчора, 21 грудня 2025 року, зафіксовано потужну магнітну бурю — К-індекс сягнув 7 балів (за 9-ти бальною шкалою). Також вже три дні поспіль фіксуються сильні спалахи на Сонці

Попри те, що грудень виявився для Сонця відносно спокійним (порівняно з листопадом), магнітні бурі майже не вщухають. Одночасно експерти фіксують високий рівень резонансу Шумана — природних електромагнітних коливань атмосфери, які посилюються під впливом сонячних спалахів.

Сьогодні, 22 грудня 2025 року, аналітики вже фіксують геомагнітну бурю на рівні 4,7 бали, при цьому, точні дані будуть відомі тільки завтра: зазвичай вони на 1-3 бали вищі, ніж поточний показник. Враховуючи постійні спалахи на Сонці, найближчі 2-3 дні очікувати послаблення магнітного тиску не варто.

Нагадаємо, що спад інтенсивності магнітних бур за останні два місяці тривав лише з 18 по 22 листопада, після чого К-індекс знову почав зростати.

Раніше ми писали, що 1 грудня рівень сонячного спалаху (Solar Flare) також сягнув найвищої позначки — X. Це тривожна тенденція, яка пояснюється тим, що Сонце цього року перебуває на піку свого багаторічного циклу активності. Цей процес супроводжується частішими спалахами та корональними викидами маси, через що магнітні бурі стали інтенсивнішими і трапляються частіше.

Такі умови можуть спричиняти тимчасові збої у роботі радіозв’язку, GPS-систем і супутникових каналів зв’язку, а також впливати на самопочуття людей.

Що відбувається

Сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, що виникають у результаті взаємодії магнітних полів у сонячній короні. Їх класифікують за потужністю:

C-клас — слабкі;

M-клас — середні та сильні;

X-клас — найпотужніші, які часто спричиняють сильні магнітні бурі.

Протягом останнього півріччя фіксуються часті спалахи М1-М4, які викликали потужні викиди корональної маси. Коли ці потоки заряджених частинок досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення.

Як це впливає на людину

Під час магнітних бур частина людей відчуває головний біль, безсоння, перепади тиску, втому або дратівливість. Особливо чутливими є ті, хто має серцево-судинні чи неврологічні проблеми.

Втім, лікарі наголошують, що бурі не становлять загрози для життя — йдеться радше про адаптаційну реакцію організму на зміни геомагнітного поля.

Як зменшити вплив

Медики радять у дні підвищеної сонячної активності:

робити легкі фізичні вправи та не перевантажувати організм ;

пити достатньо води;

уникати стресу та алкоголю, пити менше кави;

забезпечити повноцінний сон;

людям із хронічними захворюваннями — контролювати тиск і приймати призначені препарати.

Що далі

Фахівці прогнозують, що підвищена активність Сонця збережеться щонайменше до кінця року, а окремі спалахи триватимуть до середини 2026 року.

