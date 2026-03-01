Освіта в Польщі у 2026: які виші найчастіше обирають українці

Польща і надалі залишається одним із найпопулярніших напрямів для українських абітурієнтів. Поєднання доступної вартості навчання, диплома європейського зразка та перспектив працевлаштування в ЄС робить польські університети стабільним вибором для тисяч студентів

Серед закладів, які українці обирають найчастіше, — Академія Менеджменту MANS, Академія Фінансів та Бізнесу Vistula, Ягеллонський університет та Краківський економічний університет. Вони представляють різні освітні моделі — від класичної академічної школи до сучасної бізнес-освіти.

Академія Менеджменту MANS у Варшаві спеціалізується на практичній підготовці у сферах менеджменту, маркетингу, логістики та управління проєктами. Університет робить ставку на невеликі групи, прикладні навички та співпрацю з бізнесом. Студенти беруть участь у стажуваннях, реальних проєктах та майстер-класах від партнерських компаній.

Академія Фінансів та Бізнесу Vistula відома своїм міжнародним середовищем: тут навчаються студенти з десятків країн. Програми доступні польською та англійською мовами, зокрема у сферах фінансів, економіки, міжнародних відносин та IT. Університет пропонує бізнес-інкубатори, міжнародні програми обміну та практику в компаніях Польщі й інших країн ЄС.

Читайте також: Діти більше не зможуть прогулювати школу — Нацполіція

Ягеллонський університет у Кракові — один із найстаріших вишів Європи та один із лідерів польської науки. Він входить до міжнародних рейтингів та приваблює студентів, які орієнтуються на високі академічні стандарти. Серед популярних напрямів — медицина, право, гуманітарні науки, природничі дисципліни та IT. Значну увагу тут приділяють дослідженням і розвитку аналітичного мислення.

Краківський економічний університет є одним із провідних профільних закладів у сфері економіки та фінансів. Тут готують фахівців з аналітики, маркетингу, міжнародної торгівлі та логістики. Студенти мають можливість навчатися за програмами Erasmus+, проходити стажування та працювати над бізнес-кейсами для компаній.

Українців приваблює насамперед європейський диплом, який визнається в країнах ЄС, а також відносно доступна вартість навчання — у середньому від 1200 до 3500 євро на рік. Важливими чинниками залишаються спрощені умови вступу, можливість навчатися польською або англійською та реальні шанси залишитися працювати у Польщі після завершення освіти.

Польські університети пропонують різні формати та підходи, але всі вони відкривають для українських студентів шлях до європейської кар’єри та міжнародного досвіду.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

На що можна витратити гроші за програмою єЯсла — Гетманцев

Як зміняться виплати на дітей у 2026 році

Деяких українців зобов’яжуть повернути отримані соцвиплати — Пенсійний фонд

За матеріалами napensii.ua.