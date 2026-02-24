Магнітне поле Землі поводилось аномально: вчені занепокоєні

Близько 40 млн років тому магнітне поле Землі поводилося не так, як зазвичай. Нове дослідження показало: один із розворотів полюсів тривав 18 000 років, а інший — щонайменше 70 000 років. Це значно довше за умовні 10 000 років, які вважали типовою тривалістю інверсії. Чому це важливо та чим може загрожувати наступний розворот?

Інверсії магнітного поля — не рідкість у геологічній історії планети. За останні 170 млн років сталося близько 540 таких подій. У момент інверсії магнітна північ і південь міняються місцями. Земля фізично не перевертається, але компаси з часом починають показувати у протилежний бік.

Досі вважалося, що подібні переходи відбуваються відносно «швидко» — приблизно за 10 000 років. Однак аналіз осадового керна з Північної Атлантики біля узбережжя Ньюфаундленду виявив іншу картину. У шарі завтовшки 8 метрів, що належить до еоценової епохи, вчені зафіксували одразу два розвороти — і обидва були аномально тривалими.

За словами провідного автора дослідження Юдзі Ямамото з Університету Коті, відкриття «кинуло виклик традиційному розумінню» тривалості таких процесів. Дані свідчать, що геомагнітні інверсії можуть затягуватися значно довше, ніж передбачалося.

Ба більше, сам процес виявився нестабільним. Під час переходів магнітне поле неодноразово «вагалося» — змінювало напрямок, ніби не могло остаточно визначитися. Подібну поведінку раніше спостерігали і під час останнього великого розвороту — інверсії Брюнес — Матуйяма, що сталася приблизно 775 000 років тому. Дослідження 2019 року показало, що вона тривала близько 22 000 років.

Розвороти магнітного поля пов’язані з процесами у зовнішньому ядрі Землі — шарі розплавленого заліза й нікелю завтовшки близько 2 200 кілометрів. Саме рухи цієї речовини створюють так зване геодинамо, яке генерує магнітне поле планети. Коли система стає нестабільною, полюси можуть змінюватися місцями.

Головний ризик полягає в іншому. Під час інверсії магнітне поле слабшає, а отже, Земля отримує менший захист від космічної радіації та геомагнітної активності. Якщо цей період триває не 10 000, а 50 000 чи навіть понад 70 000 років, наслідки можуть бути масштабнішими, ніж вважалося.

Палеомагнітолог Пітер Ліпперт з Університету Юти зазначає, що у такому разі вищі широти, а фактично й уся планета, можуть зазнавати більшого й тривалішого впливу космічної радіації. Це потенційно означає підвищений рівень генетичних мутацій та навіть ерозію атмосфери.

Поки що вчені наголошують: потрібні додаткові дослідження, щоб точно оцінити можливі наслідки. Однак нові дані свідчать, що інверсії магнітного поля — складні та хаотичні процеси, які можуть тривати значно довше, ніж ми звикли думати. І якщо наступний розворот уже наближається, людству варто краще розуміти, з чим саме доведеться мати справу.

Джерело: ScienceAlert.