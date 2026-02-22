Магнітні бурі накриють Землю вже цього тижня — прогноз вчених

Попри непростий початок 2026 року, останні декілька тижнів геомагнітний фон Землі був відносно спокійним, і лише 16 лютого спостерігалась магнітна буря на рівні 6 (за 9-ти бальною шкалою). Але вже з понеділка, 23 лютого, очікується початок нової хвилі — К-індекс перевищить 5 балів (червоний рівень)

За даними сервісу Meteoagent сьогодні, 22 лютого, спостерігається слабка геомагнітна активність — К-індекс знаходиться, за попередніми оцінками, у зеленій зоні (у межах 2-3 балів), але більш точні дані з’являться лише завтра. При цьому, індекс резонансу Шумана знаходиться вже на звично високому рівні.

Сонячна активність також у межах норми. Наразі показник Solar Flare — 1,7 (зелена зона). Однак попри відсутність сильних корональних викидів, фахівці прогнозують подальше зростання К-індексу.

Раніше ми писали, що з 2008 року швидкість сонячного вітру зросла на 6%, його густина — на 26%, температура — на 29%, а тиск — на 45%. Така динаміка означає частіші сонячні бурі та активнішу взаємодію з магнітним полем Землі.

Довідка

K-індекс — показник збурення магнітного поля Землі за шкалою від 0 до 9. Значення 5 і вище означають значну магнітну бурю, а 7–9 відповідають сильним та екстремальним рівням.

Магнітні бурі є ключовим чинником виникнення аврори, або полярного сяйва. Під час таких бур Сонце викидає потоки заряджених частинок, які досягають Землі та взаємодіють з її магнітосферою. Частина цих частинок спрямовується вздовж силових ліній магнітного поля до полярних регіонів, де вони зіштовхуються з атомами й молекулами атмосфери, передусім кисню та азоту.

Унаслідок цих зіткнень атоми переходять у збуджений стан, а під час повернення до нормального енергетичного рівня випромінюють світло різних кольорів, формуючи характерні світлові дуги та хвилі аврори.

Рівні сонячних спалахів: що означають C, M та X

Сонячні спалахи класифікують за потужністю, і кожен клас відрізняється потенційним впливом на Землю.

C-клас — слабкі спалахи. Зазвичай вони майже не відчуваються на рівні «космічної погоди», хоча інколи можуть супроводжуватися невеликими збуреннями.

M-клас — середні та сильні спалахи. Вони вже здатні спричиняти помітні геомагнітні коливання, особливо якщо супроводжуються корональним викидом маси.

X-клас — найпотужніші спалахи, які найчастіше стають причиною сильних магнітних бур, збоїв зв’язку та яскравих аврор, якщо CME спрямований у бік Землі.

Важливий нюанс: сам по собі клас спалаху ще не гарантує бурі. Ключове — чи був корональний викид маси, і чи «влучив» він у Землю. Але коли події відбуваються серіями, навіть M-клас на тлі вже збуреної магнітосфери може давати відчутний ефект.

Як це може впливати на самопочуття

Лікарі зазвичай наголошують: магнітні бурі не є прямою загрозою для життя. Йдеться радше про реакцію організму на стрес та адаптацію до змін геомагнітного поля. Найчастіше дискомфорт відчувають люди з серцево-судинними або неврологічними проблемами, а також ті, хто має хронічні захворювання.

Серед типових скарг у такі дні — головний біль, відчуття втоми, дратівливість, коливання тиску, порушення сну. Інтенсивність проявів індивідуальна: хтось не помічає нічого, а хтось реагує навіть на помірні збурення.

Як зменшити вплив у дні магнітних бур

У періоди підвищеної сонячної активності медики радять максимально розвантажити організм і знизити загальний рівень стресу. З практичних кроків найчастіше рекомендують пити достатньо води, не перевантажувати себе, робити легкі фізичні вправи, уникати алкоголю, зменшити споживання кави та енергетичних напоїв, а також забезпечити повноцінний сон. Людям із хронічними захворюваннями варто контролювати тиск і дотримуватися призначень лікаря.

