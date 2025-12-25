Сильні магнітні бурі продовжуються: чого очікувати на кінець тижня

За даними аналітиків Meteoagent останні декілька днів К-індекс (сила магнітних бур) тримається на рівні 7 балів (за 9-ти бальною шкалою). Що прогнозують експерти на кінець тижня?

Потужним та тривалим магнітним бурям передували сильні спалахи на Сонці та їхній тривалий негативний вплив, що спостерігається цьогоріч. NASA нагадує, що наша зірка проходить 11-річні цикли активності, які визначаються кількістю плям на його поверхні. Після слабкого 24-го циклу (2008–2019) нинішній, 25-й, демонструє значно більше активності.

Дослідження, опубліковане в Astrophysical Journal Letters, вказує, що це зростання може бути частиною довшого 22-річного циклу: Сонце нині «надолужує» дві загадкові декади спаду, а не входить у прогнозований період тиші.

З 2008 року швидкість сонячного вітру зросла на 6%, його густина — на 26%, температура — на 29%, а тиск — на 45%. Така динаміка означає частіші сонячні бурі та активнішу взаємодію з магнітним полем Землі.

Чого чекати?

З 22 по 24 грудня сонячна активність знаходилась у межах допустимих норм (рівень C, що означає середній рівень). Враховуючи це, можемо очікувати відносно спокійний кінець тижня та вихідні. Попередньо на 25 та 26 грудня фахівці не прогнозують продовження сильних магнітних бур.

Зауважимо, що наразі експерти також фіксують високий рівень резонансу Шумана — природних електромагнітних коливань атмосфери, які посилюються під впливом сонячних спалахів.

Що відбувається

Сонячні спалахи — це раптові викиди енергії, що виникають у результаті взаємодії магнітних полів у сонячній короні. Їх класифікують за потужністю:

C-клас — слабкі;

M-клас — середні та сильні;

X-клас — найпотужніші, які часто спричиняють сильні магнітні бурі.

Протягом останнього півріччя фіксуються часті спалахи М1-М4, які викликали потужні викиди корональної маси. Коли ці потоки заряджених частинок досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, викликаючи геомагнітні збурення.

Як це впливає на людину

Під час магнітних бур частина людей відчуває головний біль, безсоння, перепади тиску, втому або дратівливість. Особливо чутливими є ті, хто має серцево-судинні чи неврологічні проблеми.

Втім, лікарі наголошують, що бурі не становлять загрози для життя — йдеться радше про адаптаційну реакцію організму на зміни геомагнітного поля.

Як зменшити вплив

Медики радять у дні підвищеної сонячної активності:

робити легкі фізичні вправи та не перевантажувати організм ;

пити достатньо води;

уникати стресу та алкоголю, пити менше кави;

забезпечити повноцінний сон;

людям із хронічними захворюваннями — контролювати тиск і приймати призначені препарати.

Що далі

Фахівці прогнозують, що підвищена активність Сонця збережеться щонайменше до кінця року, а окремі спалахи триватимуть до середини 2026 року.

