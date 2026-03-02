close-btn
Рай може існувати у фізичному Всесвіті — науковець Гарварду

02.03.2026 20:00
Микола Деркач

Один із науковців припустив, що рай може бути реальним фізичним місцем у Всесвіті та навіть висунув теорію щодо його розташування

Фото: chatgpt.com

Майкл Гільєн, доктор філософії, колишній викладач фізики Гарварду та популяризатор науки, у нещодавній авторській колонці написав, що місце, яке ми називаємо раєм, може перебувати за межами Космічного горизонту.

Закон Габбла стверджує: що далі галактика від Землі, то швидше вона віддаляється від нас. Едвін Габбл відкрив, що галактики розлітаються одна від одної з такою швидкістю, з якою може зрівнятись лише швидкість світла.

Гільєн зазначає, що «рай може бути розташований по той бік Космічного горизонту». За його словами, йдеться про відстань у 439 млрд трлн кілометрів від Землі.

Водночас інші вчені відкинули цю теорію, наголошуючи, що це питання радше метафізики, а не науки.

Гільєн наводить чотири аргументи на користь своєї позиції. Він посилається на сучасну космологію, яка стверджує, що «цілий Всесвіт існує за межами Космічного горизонту. Але він назавжди прихований від нас, оскільки ми ніколи не зможемо досягти, а тим більше перетнути Космічний горизонт».

Олекс Гіаннінас, доктор філософії, доцент кафедри астрономії в Коледжі Коннектикуту (США), заперечує цю ідею. Він заявив виданню Popular Mechanics: «Космічний горизонт — це не фізичне місце, а скінченна межа, за якою ми просто не можемо нічого бачити чи передавати сигнали».

Читайте також: Учені розповіли, як загине Всесвіт

Всесвіт простягається далі, ніж ми можемо побачити

Те, що ми не можемо зазирнути за Космічний горизонт, не означає, що там закінчується Всесвіт.

Оскільки вік Всесвіту становить приблизно 13,8 млрд років, а світло рухається зі швидкістю близько 300 тис. кілометрів за секунду, ми можемо бачити лише ті регіони, звідки світло встигло дійти до Землі.

Інші ділянки розташовані настільки далеко, що світло звідти ніколи не досягне нас.

Ще один аргумент Гільєна базується на спеціальній та загальній теоріях відносності Альберта Ейнштейна. Він стверджує, що на Космічному горизонті час зупиняється.

Це означає відсутність минулого, теперішнього та майбутнього після цієї межі, а отже рай, імовірно, може перебувати у просторі поза часом.

Гільєн також посилається на сучасну космологію, яка вказує, що на Космічному горизонті містяться «найдавніші небесні об’єкти спостережуваного Всесвіту».

Отже, все, що перебуває за цією межею, настільки давнє, що, можливо, «передує так званому Великому вибуху».

Гільєн — не єдиний науковець, який порушує теми «частково релігійних, духовних або метафізичних» сутностей.

Деякі вчені також застерігали, що трактування Великого вибуху як абсолютного початку може наближатися до «мови історії творіння».

За матеріалами wionews.com.

