XRP втратив $7 млрд капіталізації та впав у рейтингу криптовалют

02.03.2026 16:40
Микола Деркач

XRP опустився нижче BNB у рейтингу криптовалют за ринковою капіталізацією після різкого зниження своєї вартості

Фото: pixabay.com

На момент написання матеріалу капіталізація XRP становила $82,80 млрд, що приблизно на $7,70 млрд менше від тижневого піка $90,50 млрд 26 лютого.

Водночас ринкова капіталізація BNB на той момент сягала $84,50 млрд, що забезпечило активу четверте місце в загальному рейтингу. Таким чином, BNB випередив XRP приблизно на $1,70 млрд, відсунувши його на одну позицію вниз.

Паралельно ослабла і ціна XRP. Токен торгувався на рівні $1,35, втративши 2,6% за останній тиждень.

Чому падає XRP

Зниження відображає ширший тиск на крипторинок, який посилився у лютому 2026 року та зберігся на початку березня. Слабкість Біткоїна суттєво вплинула на ринок альткоїнів, погіршивши загальні настрої.

Читайте також: Якщо Біткоїн не втримає цю позицію, настане крах всього ринку — аналітик Bloomberg

Водночас масштабні ліквідації позицій із використанням кредитного плеча, які в окремих випадках перевищували $2 млрд, прискорили розпродаж та посилили низхідний імпульс.

Уповільнення притоків коштів до біржових фондів (ETF), пов’язаних із XRP, які раніше підтримували актив, також зменшило купівельний тиск.

З технічної точки зору, пробиття ключового рівня підтримки поблизу $1,60 спровокувало додаткові продажі, а історично слабша динаміка XRP у лютому посилила обережність інвесторів.

Окрім внутрішньоринкових чинників, свою роль відіграла макроекономічна невизначеність. Зміни в очікуваннях щодо процентних ставок на тлі висунення нового голови Федеральної резервної системи, а також режим risk-off, підсилений геополітичною напруженістю, зокрема подіями за участю США та Ірану, знизили апетит до ризикових активів.

Помітна ротація капіталу у стейблкоїни також сигналізувала про захисну позицію ринку, зменшуючи попит на більш волатильні активи, зокрема XRP.

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
