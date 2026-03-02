2 акції нафтових компаній, які варто розглянути на тлі війни в Ірані

Ескалація конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном загострилася у вихідні — і ця ситуація може створити нові можливості для інвесторів

Один із секторів, який найсильніше відреагує на події, — нафтовий, з огляду на ключову роль регіону у глобальних поставках.

Конфлікт супроводжувався скоординованими ударами по іранському керівництву та інфраструктурі, включно з підтвердженою загибеллю верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

У відповідь Іран атакував регіональні цілі, що посилило побоювання тривалих перебоїв у світових поставках нафти через Ормузьку протоку, якою транспортується близько п’ятої частини світового морського експорту сирої нафти.

На цьому тлі нафта Brent завершила тиждень поблизу семимісячного максимуму — близько $82 за барель, що приблизно на 16% вище від початку року. Аналітики прогнозують, що ціна може зрости ще на $10–$20 за барель або більше, якщо напруження збережеться без швидкої деескалації.

В умовах підвищених геополітичних ризиків та невизначеності щодо поставок великі інтегровані нафтові компанії з потужним видобувним сегментом можуть виграти від зростання цін на сиру нафту та посилення грошових потоків. Нижче — дві акції, на які варто звернути увагу цього тижня.

Chevron (NYSE: CVX)

Chevron виглядає привабливим вибором для інвесторів, які прагнуть скористатися поточною кризою.

Компанія має диверсифікований глобальний портфель активів, зокрема значні низьковитратні родовища у Пермському басейні, а також міжнародні операції, що дозволяють нарощувати доходи у разі зростання цін на нафту.

Ринкова капіталізація компанії перевищує $370 млрд, прогнозний коефіцієнт P/E перебуває на рівні трохи вище 10, а дивідендна дохідність становить близько 4%. Це робить оцінку акцій привабливою порівняно з конкурентами, з урахуванням дисциплінованої політики капітальних витрат та стабільних виплат акціонерам.

Цікаве по темі: Broadcom виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій

Зниження іранського видобутку та можливі обмеження у стратегічних транспортних вузлах безпосередньо підсилюють прибутковість видобувного сегмента, адже кожне стійке підвищення ціни Brent додає компанії мільярди доларів до річного прибутку.

Водночас стійкий баланс Chevron та фокус на ефективному виробництві створюють буфер проти короткострокової волатильності, що робить акцію привабливою для отримання вигоди від підвищеної «воєнної» премії у цінах на енергоносії.

Exxon Mobil (NYSE: XOM)

Exxon Mobil — ще один сильний кандидат, який виграє завдяки масштабам як найбільшої нафтової компанії США та значній частці видобувного бізнесу.

Компанія реалізує масштабні проєкти у Гаяні та Пермському басейні, забезпечуючи видобуток понад 4 млн барелів нафтового еквівалента на добу.

Акції торгуються з прогнозним коефіцієнтом P/E близько 11, дивідендна дохідність становить приблизно 3,5%, а також триває програма викупу акцій. Це поєднання відносно помірної оцінки та потужного потенціалу генерації грошових потоків.

Подальша ескалація може обмежити поставки поза межами США, що посилить ефект для моделі компанії, орієнтованої на видобуток, і збільшить прибутковість. За оцінками, зростання ціни на нафту на $10 за барель може додати компанії мільярди доларів до річного прибутку.

Низьковитратні активи Exxon та акцент на поверненні капіталу акціонерам створюють передумови для випереджальної динаміки у разі тривалого зростання цін через перебої на Близькому Сході.

Хоча ситуація залишається динамічною, і будь-яка деескалація може обмежити потенціал зростання, у короткостроковій перспективі саме ці компанії виглядають привабливо для інвесторів, які оцінюють економічні наслідки війни між США та Іраном.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

PayPal зацікавив потенційних покупців після обвалу акцій — Bloomberg

2 акції, на які варто звернути увагу

Білл Гейтс оновив свій портфель акцій

Джерело: Finbold.