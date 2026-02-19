Білл Гейтс оновив свій портфель акцій

Останні оновлення портфеля мільярдера Білла Гейтса показали небагато помітних змін між третім і четвертим кварталами 2025 року (Q3 і Q4), окрім суттєвого скорочення кількості акцій у володінні

Зокрема, остання звітність Gates Foundation за формою 13-F свідчить, що організація поступово продає частину найбільших позицій, а загальна вартість її активів зменшилася приблизно на $1 млрд — із близько $36,6 млрд до орієнтовно $35,4 млрд.

Зафіксований продаж акцій Berkshire Hathaway та Microsoft показує, що падіння вартості портфеля — не просто наслідок звичайних ринкових коливань, а частина продуманої стратегії.

Чому Білл Гейтс продавав акції Berkshire та Microsoft у Q4 2025

Зниження частки акцій BRK.B і MSFT, якими володіє Gates Foundation, узгоджується із заявою, яку мільярдер зробив на початку травня 2025 року.

Тоді Білл Гейтс повідомив, що планує різко скоротити власні статки впродовж наступних десятиліть, аби допомогти завершити місію фонду та з часом згорнути діяльність організації.

Цікаве по темі: Воррен Баффетт розпродав акції Amazon на $1,7 млрд

Тому падіння кількості акцій Berkshire на 11% (Гейтс повідомляв про продаж 2,36 млн акцій) і зниження кількості акцій Microsoft на 16% (після продажу 1,5 млн упродовж кварталу) виглядають як частина довгострокового плану поступового згортання.

Водночас загальний баланс портфеля між Q3 і Q4 майже не змінився.

Топ-5 найбільших позицій у портфелі Білла Гейтса

Звіт 13-F показав, що п’ять найбільших позицій Гейтса були такими: Berkshire Hathaway — 30%, Waste Management Inc (NYSE: WM) — 18%, Canadian National Railway (CNR.TO) — 13% і Microsoft — також 13%, Caterpillar Inc (NYSE: CAT) — 10%.

Решта 18 позицій у Q3 кожна займала менш як 10% усього портфеля.

У Q4 продаж BRK.B та MSFT майже не змінив структуру володінь Білла Гейтса. Частка Berkshire трохи знизилася до 28%, а Microsoft — до 11%. Це лише незначно змістило баланс, підвищивши CNR.TO до 15%, але загалом усе інше залишилося практично без змін.

Джерело: Finbold.