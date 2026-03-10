3 нафтові ETF, на які варто звернути увагу інвесторам

Біржові фонди (ETF) останніми роками значно набули популярності. Частково це пояснюється їхньою зручністю, а частково — зростаючим переконанням інвесторів, що просте відстеження великого індексу часто дає кращі результати, ніж покладання на дорогих фінансових консультантів

Війна з Іраном, що почалася 28 лютого після спільної бомбардувальної кампанії США та Ізраїлю проти Ісламської Республіки, спричинила різке зростання цін на нафту, природний газ, морські перевезення та пальне. На тлі складності товарних і деривативних ринків це також привернуло підвищену увагу до ETF, пов’язаних із викопним паливом.

Водночас нафтові компанії можуть отримувати вигоду від короткострокового дефіциту на ринку, а також очікується, що вони отримають доступ до іранських родовищ викопного палива. У результаті акції таких компаній та фонди, що відстежують «чорне золото», демонструють сильну динаміку протягом останніх тижнів.

United States Oil Fund LP (USO)

На тлі загалом сильних результатів енергетичного сектору у 2026 році фонд United States Oil Fund LP (USO) зріс на вражаючі 46,08% від початку війни з Іраном. Його ціна піднялася з $81,95 на закритті 27 лютого до $119,71.

Фонд був заснований у 2006 році та належить компанії United States Commodity Funds, яка раніше працювала під назвою Victoria Bay Asset Management. Його стратегія полягає у відстеженні ціни на нафту West Texas Intermediate (WTI) Light Sweet Crude Oil.

WTI — один із найпопулярніших сортів нафти. Попри різке зростання цін після початку бойових дій, цей бенчмарк наразі демонструє меншу волатильність, ніж інший ключовий світовий стандарт — Brent.

Коефіцієнт витрат фонду становить 0,60%.

ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK)

Інвестори фонду ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) також отримали значний прибуток на тлі конфлікту на Близькому Сході, адже фонд продемонстрував помітне зростання з 27 лютого.

Цікаве по темі: 2 акції, які зростуть на фоні війни в Ірані

Зокрема, за останні 30 днів ETF зріс на 26,25%, а з початку війни — на 19,20%. Його ціна піднялася з $43,33 на останньому закритті перед початком бойових дій до $51,65.

Як і USO, OILK відстежує динаміку нафти WTI та створений для того, щоб дати інвесторам доступ до цього товару без необхідності заповнювати податкові форми K-1. Зазвичай фонд купує нафтові ф’ючерси через дочірню компанію, зареєстровану на Кайманових островах.

Коефіцієнт витрат фонду становить 0,69%.

Invesco DB Oil Fund (DBO)

Хоча Invesco DB Oil Fund (DBO) також відстежує бенчмарк WTI, його стратегія спрямована на зменшення впливу волатильності цін на сировину.

Згідно з останніми даними, станом на 9 березня ціна фонду становила $19,42. За останні 30 днів DBO зріс на 38,93%. Водночас від 27 лютого, коли його ціна становила $14,44, фонд піднявся на 34,49%.

Як і інші великі фонди цього сегмента, ETF використовує нафтові ф’ючерси у своїй інвестиційній стратегії. Коефіцієнт витрат становить 0,76%.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Robinhood запустила фонд для інвестицій у приватні технологічні компанії

3 акції, які можуть виграти від війни між США та Іраном

Ралі золота завершилося — аналітик Bloomberg

Джерело: Finbold.