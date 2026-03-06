3 акції, які можуть виграти від війни між США та Іраном

Ескалація конфлікту між США та Іраном спричинила значну волатильність на фінансових ринках. Водночас окремі сектори — зокрема оборонна промисловість і нафтогаз — навпаки отримали вигоду від геополітичної напруги. На цьому тлі аналітики виділяють кілька акцій, які можуть виглядати привабливо для інвесторів у березні

Palantir

Після різкого падіння, яке почалося наприкінці грудня та тривало більшу частину січня й лютого, технологічна компанія Palantir демонструє відновлення на тлі нового конфлікту на Близькому Сході.

Попри те, що з початку року акції Palantir залишаються приблизно на 12,54% у мінусі, за останній тиждень вони зросли на 14,25%. Станом на 5 березня папери компанії торгувалися на рівні $155,33.

Зростання значною мірою пояснюється тісною співпрацею Palantir з урядом США та американськими збройними силами. Повідомляється, що системи компанії на базі штучного інтелекту відіграють важливу роль у плануванні повітряних операцій і системах протиракетної оборони.

Адміністрація Дональда Трампа також активно просуває інтеграцію передових технологій у військову сферу, що може ще більше посилити позиції Palantir як ключового постачальника технологічних рішень для держави.

Водночас певним ризиком для компанії залишається суспільна реакція. Palantir уже має репутацію потужного інструмента цифрового спостереження, а використання військового штучного інтелекту дедалі частіше стає предметом публічних дискусій.

Chevron

Енергетичний сектор уже був одним із найсильніших на початку 2026 року, а війна на Близькому Сході лише підсилила інтерес інвесторів до нафтогазових компаній.

У цьому контексті привабливо виглядають акції Chevron. Компанія, яку підтримує інвестор Воррен Баффетт, отримує вигоду від коливань цін на нафту, спричинених перебоями з постачанням у регіоні.

З початку року акції Chevron зросли на 23,50%, хоча за останній тиждень підвищилися лише на 1,95%. Станом на 5 березня їхня ціна становила $188,14.

Позиції компанії посилює доступ до нафтових ресурсів Венесуели, а також значні обсяги видобутку на території США.

У разі затяжного конфлікту Chevron може виграти від стабільно високих цін на нафту. Якщо ж протистояння завершиться перемогою Заходу, Іран потенційно може відкритися для нових контрактів із західними енергетичними компаніями.

Rtx Corporation

Традиційно війни сприяють зростанню оборонної промисловості, і нинішній конфлікт не є винятком. Серед компаній галузі аналітики звертають увагу на Rtx Corporation.

Бізнес компанії охоплює широкий спектр оборонних технологій — від ракет і боєприпасів до радарів, сенсорів, авіоніки та авіадвигунів.

За останній тиждень акції Rtx Corporation зросли на 3,62%, а станом на 5 березня їхня ціна становила $205,62.

Додатковим фактором підтримки може стати можливе збільшення військового бюджету США. Дональд Трамп раніше заявляв про необхідність значного нарощування оборонних витрат.

Водночас інвестиції в оборонні компанії також пов’язані з ризиками. Непередбачувані події або посилення суспільної критики військових технологій можуть впливати на настрої інвесторів.

