Dogecoin готується до відновлення — відкритий інтерес зростає

Після різкого падіння, яке триває з початку жовтня 2025 року, ціна Dogecoin (DOGE), ймовірно, досягла дна ведмежого ринку та може готуватися до короткострокового відновлення. З початку лютого 2026 року токен знайшов сильний рівень підтримки близько $0,09

У вівторок мемкоїн знову протестував рівень підтримки $0,09 і за останні 24 години зріс більш ніж на 3%. На момент написання матеріалу актив торгується близько $0,09.

Ціна Dogecoin сигналізує про короткострокове відновлення

На чотиригодинному таймфреймі пара DOGE/USD подає сигнали можливого відскоку. Після того як ціна Біткоїн (BTC) у середу перевищила $71 000, Dogecoin отримав додатковий бичачий імпульс.

Крім того, на чотиригодинному графіку сформувалася потенційна модель подвійного дна разом із бичачою дивергенцією індексу відносної сили (RSI).

На денному таймфреймі ціна DOGE знову тестує рівень підтримки, який сформувався перед бичачим ралі 2024 року.

Також протягом останніх чотирьох тижнів формується розворотна бичача модель, що включає подвійне дно та зростаючу дивергенцію RSI.

Open interest across most coins fell in the last 24h. Except one: DOGE (+10.7%) 🐕 If you’re trading Dogecoin right now, keep an eye on it. pic.twitter.com/O50c3TRKsP — Maartunn (@JA_Maartun) March 3, 2026

Чому сьогодні зростає ціна DOGE

Основною причиною сьогоднішнього відскоку Dogecoin стала технічна розворотна модель у поєднанні з відновленням попиту з боку інвесторів.

Крім того, відкритий інтерес (Open Interest, OI) у деривативах і ф’ючерсах Dogecoin — показник обсягу відкритих контрактів у певний момент часу — зріс більш ніж на 10% та досяг близько $403,70 млн.

Водночас, за даними Santiment, ціна Dogecoin зростає на тлі підвищення соціальної активності навколо активу.

Історично низький рівень соціальної активності щодо Dogecoin часто передував ринковим відскокам і навпаки. Тому в Santiment очікують, що найближчим часом ціна Dogecoin може продовжити зростання, доки соціальна активність не досягне перегрітих рівнів.

