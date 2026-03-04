close-btn
PaySpaceMagazine

Dogecoin готується до відновлення — відкритий інтерес зростає

04.03.2026 17:20
Микола Деркач

Після різкого падіння, яке триває з початку жовтня 2025 року, ціна Dogecoin (DOGE), ймовірно, досягла дна ведмежого ринку та може готуватися до короткострокового відновлення. З початку лютого 2026 року токен знайшов сильний рівень підтримки близько $0,09

Dogecoin готується до відновлення — відкритий інтерес зростає

Фото: chatgpt.com

У вівторок мемкоїн знову протестував рівень підтримки $0,09 і за останні 24 години зріс більш ніж на 3%. На момент написання матеріалу актив торгується близько $0,09.

Ціна Dogecoin сигналізує про короткострокове відновлення

На чотиригодинному таймфреймі пара DOGE/USD подає сигнали можливого відскоку. Після того як ціна Біткоїн (BTC) у середу перевищила $71 000, Dogecoin отримав додатковий бичачий імпульс.

Крім того, на чотиригодинному графіку сформувалася потенційна модель подвійного дна разом із бичачою дивергенцією індексу відносної сили (RSI).

На денному таймфреймі ціна DOGE знову тестує рівень підтримки, який сформувався перед бичачим ралі 2024 року.

Також протягом останніх чотирьох тижнів формується розворотна бичача модель, що включає подвійне дно та зростаючу дивергенцію RSI.

Читайте також: Рей Даліо заявив, що Біткоїн не може замінити золото

Чому сьогодні зростає ціна DOGE

Основною причиною сьогоднішнього відскоку Dogecoin стала технічна розворотна модель у поєднанні з відновленням попиту з боку інвесторів.

Крім того, відкритий інтерес (Open Interest, OI) у деривативах і ф’ючерсах Dogecoin — показник обсягу відкритих контрактів у певний момент часу — зріс більш ніж на 10% та досяг близько $403,70 млн.

Водночас, за даними Santiment, ціна Dogecoin зростає на тлі підвищення соціальної активності навколо активу.

Історично низький рівень соціальної активності щодо Dogecoin часто передував ринковим відскокам і навпаки. Тому в Santiment очікують, що найближчим часом ціна Dogecoin може продовжити зростання, доки соціальна активність не досягне перегрітих рівнів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Стейблкоїни можуть послабити банки та монетарну політику в Європі — ЄЦБ

Інвестори роблять ставку на швидке відновлення Біткоїна

Цей криптоактив може обігнати Біткоїн та Ефір за капіталізацією — Bloomberg

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Kraken стала першою криптокомпанією з доступом до рахунку у ФРС 04.03.2026

Kraken стала першою криптокомпанією з доступом до рахунку у ФРС
Крипторинок відновлюється — BlackRock скуповує Біткоїн та Ефір 04.03.2026

Крипторинок відновлюється — BlackRock скуповує Біткоїн та Ефір
Рей Даліо заявив, що Біткоїн не може замінити золото 04.03.2026

Рей Даліо заявив, що Біткоїн не може замінити золото
Стейблкоїни можуть послабити банки та монетарну політику в Європі — ЄЦБ 04.03.2026

Стейблкоїни можуть послабити банки та монетарну політику в Європі — ЄЦБ
Інвестори роблять ставку на швидке відновлення Біткоїна 03.03.2026

Інвестори роблять ставку на швидке відновлення Біткоїна
4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня 02.03.2026

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня
Вибір редакції
Всі
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  21:30

Створено пристрій, що може зберігати дані 10 000 років

 Сьогодні  21:00

Apple представила нові моделі MacBook

 Сьогодні  20:30

Kraken стала першою криптокомпанією з доступом до рахунку у ФРС

 Сьогодні  20:00

Життя на Землі могло існувати без кисню — учені

 Сьогодні  18:40

OpenAI представила нову модель ChatGPT

 Сьогодні  18:00

Хто з українських компаній заробив найбільше у 2025 — YouControl

 Сьогодні  17:20

Dogecoin готується до відновлення — відкритий інтерес зростає

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.