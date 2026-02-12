Цей криптоактив може обігнати Біткоїн та Ефір за капіталізацією — Bloomberg

Домінування Біткоїна (BTC) та Ефіріума (ETH) як провідних криптовалют може виявитися нетривалим. Таку думку висловив стратег Bloomberg Intelligence Майк Макґлоун

У дописі в X від 10 лютого він заявив, що Tether (USDT) рухається до того, щоб обігнати Ethereum і Біткоїн за ринковою капіталізацією. За його словами, стабільне зростання стейблкоїна може зрештою зробити його найбільшою криптовалютою на ринку.

Макґлоун вважає, що найстійкішою тенденцією на ринку цифрових активів стало поступове зростання Tether відносно інших токенів.

Більшість великих криптовалют USDT уже перевершив за ринковою вартістю. Попереду, на його думку, залишаються лише Ethereum та Біткоїн.

Наразі Біткоїн утримує перше місце з ринковою капіталізацією близько $1,34 трлн. Друге місце посідає Ethereum із показником приблизно $236 млрд. Tether перебуває на третій позиції з капіталізацією близько $184 млрд та поступово скорочує відставання від Ethereum.

Tether on Track to Flippen Ether, Around $1,500 –

The most enduring trend in cryptos is Tether flippening everything. There are only two left: Bitcoin and Ether. Tether is on track to surpass the market cap of the current #2 crypto at about $1,500 — Ether’s next key support… pic.twitter.com/pUqOdTfd6z — Mike McGlone (@mikemcglone11) February 11, 2026

Станом на момент написання матеріалу Ethereum торгується поблизу $1,91 тис., що відображає збереження слабкості, а Біткоїн на рівні $66 тис.

Наступний рівень підтримки Ethereum

За оцінкою стратега, наступна значуща підтримка для Ethereum розташована поблизу $1 500. Цей рівень може збігтися з моментом, коли Tether обжене Ethereum за ринковою капіталізацією.

Наразі Tether залишається стабільним на рівні близько $0,999, тоді як його загальна ринкова вартість продовжує зростати.

На відміну від Біткоїна та Ethereum, чия капіталізація змінюється разом із ціновою волатильністю, зростання USDT здебільшого зумовлене збільшенням емісії та попитом на ліквідність у криптоекосистемі.

У перспективі Макґлоун припустив, що Tether може зрештою обігнати і Біткоїн. За поточних показників для цього знадобиться суттєве збільшення обсягу USDT в обігу, щоб досягти оцінки Біткоїна на рівні $1,34 трлн.

Хоча такий сценарій вимагатиме значного зростання, стратег наполягає, що загальна тенденція продовжує сприяти піднесенню Tether. Водночас він зберігає прогноз, що Біткоїн, ймовірно, знизиться до $10 000.

Ослаблення технічної структури Ethereum, стійка волатильність крипторинку та розширення пропозиції Tether формують підґрунтя для такого прогнозу.

За матеріалами finbold.com.