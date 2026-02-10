Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі знову виступив на підтримку мережі Біткоїна, зробивши гучну заяву та порівнявши цифрову валюту із золотом

У своєму останньому дописі в X Кійосакі назвав Біткоїн кращою інвестицією, ніж золото, через його «конструкцію».

Біткоїн кращий за золото

За словами Кійосакі, інвестиції в золото й Біткоїн, а також додавання срібла будуть доречними для диверсифікації капіталу. Втім, якщо потрібно обрати лише один актив, він обрав би Біткоїн. Причина в тому, що золото теоретично є «безкінечним», тоді як BTC є обмеженим за задумом.

Коли зростає вартість металу, більше золотодобувачів починають активніше видобувати його, і це може збільшити обсяг зливків в обігу. Біткоїн, натомість, спроєктований так, щоб мати ліміт у 21 млн монет.

Зараз в обігу перебуває 19,98 млн — до граничного значення залишається менш ніж 2 млн BTC. Це означає, що після того, як мережа намайнить 21 млн монет, нові BTC більше не надходитимуть в обіг, що забезпечує довгостроковий дефіцит. Кійосакі назвав це блискучою стратегією, яка може підштовхнути ціну BTC вгору.

«Радий, що купив свій Біткоїн рано. Я й досі активно «видобуваю» золото та «бурю» нафтові свердловини», — додав автор.

Чи можна довіряти словам Кійосакі

Хоча останній допис Кійосакі відповідає його загальній позиції щодо Біткоїна, за останні кілька місяців він робив чимало суперечливих заяв. Нещодавно він зіткнувся з критикою через непослідовні висловлювання щодо купівлі Біткоїна.

Кійосакі публікував дописи про те, що купує BTC, навіть коли ціна активу в середині 2025 року піднімалася вище $105 000. Однак кілька тижнів тому він заявив, що припинив купувати BTC на рівні $6 000. Востаннє BTC торгувався за такою ціною в середині 2020 року — після обвалу ринків на тлі COVID-19.

В іншому випадку інвестор заявляв, що не продаватиме свій Біткоїн навіть під час ринкових обвалів і продовжить купувати. Він опублікував цей допис 15 листопада 2025 року, а вже через тиждень продав запас, який купив по $6 000, на загальну суму $2,25 млн. Підприємець сказав, що використає виручені кошти, щоб купити два хірургічні центри та інвестувати в білбордний бізнес для збільшення грошового потоку.

Попри те, що в листопаді Кійосакі повідомляв про продаж своїх запасів Біткоїна, у свіжому дописі про вибір BTC замість золота він сказав, що радий, що купив свої Біткоїни рано. Це викликає питання, про який саме запас BTC він говорить.

Джерело: CryptoPotato.