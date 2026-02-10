close-btn
Кійосакі назвав Біткоїн кращою інвестицією, ніж золото

10.02.2026 15:40
Ольга Деркач

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі знову виступив на підтримку мережі Біткоїна, зробивши гучну заяву та порівнявши цифрову валюту із золотом

Фото: facebook.com/RobertKiyosaki

У своєму останньому дописі в X Кійосакі назвав Біткоїн кращою інвестицією, ніж золото, через його «конструкцію».

Біткоїн кращий за золото

За словами Кійосакі, інвестиції в золото й Біткоїн, а також додавання срібла будуть доречними для диверсифікації капіталу. Втім, якщо потрібно обрати лише один актив, він обрав би Біткоїн. Причина в тому, що золото теоретично є «безкінечним», тоді як BTC є обмеженим за задумом.

Коли зростає вартість металу, більше золотодобувачів починають активніше видобувати його, і це може збільшити обсяг зливків в обігу. Біткоїн, натомість, спроєктований так, щоб мати ліміт у 21 млн монет.

Зараз в обігу перебуває 19,98 млн — до граничного значення залишається менш ніж 2 млн BTC. Це означає, що після того, як мережа намайнить 21 млн монет, нові BTC більше не надходитимуть в обіг, що забезпечує довгостроковий дефіцит. Кійосакі назвав це блискучою стратегією, яка може підштовхнути ціну BTC вгору.

«Радий, що купив свій Біткоїн рано. Я й досі активно «видобуваю» золото та «бурю» нафтові свердловини», — додав автор.

Цікаве по темі: Кійосакі назвав обвал ринків «розпродажем»

Чи можна довіряти словам Кійосакі

Хоча останній допис Кійосакі відповідає його загальній позиції щодо Біткоїна, за останні кілька місяців він робив чимало суперечливих заяв. Нещодавно він зіткнувся з критикою через непослідовні висловлювання щодо купівлі Біткоїна.

Кійосакі публікував дописи про те, що купує BTC, навіть коли ціна активу в середині 2025 року піднімалася вище $105 000. Однак кілька тижнів тому він заявив, що припинив купувати BTC на рівні $6 000. Востаннє BTC торгувався за такою ціною в середині 2020 року — після обвалу ринків на тлі COVID-19.

В іншому випадку інвестор заявляв, що не продаватиме свій Біткоїн навіть під час ринкових обвалів і продовжить купувати. Він опублікував цей допис 15 листопада 2025 року, а вже через тиждень продав запас, який купив по $6 000, на загальну суму $2,25 млн. Підприємець сказав, що використає виручені кошти, щоб купити два хірургічні центри та інвестувати в білбордний бізнес для збільшення грошового потоку.

Попри те, що в листопаді Кійосакі повідомляв про продаж своїх запасів Біткоїна, у свіжому дописі про вибір BTC замість золота він сказав, що радий, що купив свої Біткоїни рано. Це викликає питання, про який саме запас BTC він говорить.

Джерело: CryptoPotato.

