Кійосакі назвав обвал ринків «розпродажем»

Американський бізнесмен, інвестор і автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі порівняв поведінку людей під час знижок у супермаркетах із реакцією інвесторів на падіння фінансових ринків, пояснивши, чому багаті й бідні діють протилежно в однакових умовах

«Коли в Walmart розпродаж, бідні люди поспішають і купують, купують, купують. Але коли на ринку фінансових активів розпродаж […] тобто крах […] бідні продають і тікають, тоді як багаті поспішають і купують, купують, купують, — написав Кійосакі. — Ринок золота, срібла та біткоїна щойно обвалився […] тобто пішов на розпродаж […] і я чекаю […] з готівкою в руках […] щоб почати купувати більше золота, срібла та біткоїна […] на розпродажі».

Після цього він звернувся до аудиторії з прямим запитанням: «Що будете робити ви?».

Інвестор давно просуває ідею, що страх зробити помилку є однією з ключових причин фінансової бідності, а біткоїн він називає винятковою можливістю. На його думку, найбільший шанс розбагатіти в історії вже з’явився, адже саме біткоїн відкрив доступ до цього шляху для широкого кола людей.

Паралельно Кійосакі регулярно застерігає від системних ризиків у традиційних фінансах. Він говорив про ймовірність «найбільшого обвалу в історії світу» та радив триматися осторонь «надрукованих активів». Натомість він віддає перевагу реальним активам, зокрема сріблу та Ethereum, який раніше називав одним із найкращих інструментів для інвестування.

Підприємець також заявляв, що володіє «мільйонами» у біткоїнах, і прогнозував зростання ціни активу до $200 000 до кінця 2025 року, підкреслюючи вирішальну роль психології у фінансовому успіху.

В останніх заявах Кійосакі повідомив про нарощування інвестицій у біткоїн, золото, срібло та Ethereum на тлі посилення економічної напруги у США. Він знову заговорив про «наближення масштабного краху» та звинуватив ФРС і Мінфін у «друкуванні фальшивих грошей». За його оцінками, у 2026 році біткоїн може сягнути $250 000, а срібло — $100 за унцію.

При цьому він звернув увагу, що ціна срібла нещодавно перевищила $120 за унцію.

Попри оптимістичні прогнози, Кійосакі визнає, що частково зафіксував прибуток. Він продав біткоїни на $2,25 млн, купивши їх по $6000 за 1 BTC і реалізувавши приблизно по $90 000. Отримані кошти інвестор спрямував на придбання двох хірургічних центрів та запуск бізнесу з розміщення рекламних білбордів.

