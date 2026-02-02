close-btn
Кійосакі назвав обвал ринків «розпродажем»

02.02.2026 18:20
Ольга Деркач

Американський бізнесмен, інвестор і автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі порівняв поведінку людей під час знижок у супермаркетах із реакцією інвесторів на падіння фінансових ринків, пояснивши, чому багаті й бідні діють протилежно в однакових умовах

Фото: facebook.com/RobertKiyosaki

«Коли в Walmart розпродаж, бідні люди поспішають і купують, купують, купують. Але коли на ринку фінансових активів розпродаж […] тобто крах […] бідні продають і тікають, тоді як багаті поспішають і купують, купують, купують, — написав Кійосакі. — Ринок золота, срібла та біткоїна щойно обвалився […] тобто пішов на розпродаж […] і я чекаю […] з готівкою в руках […] щоб почати купувати більше золота, срібла та біткоїна […] на розпродажі».

Після цього він звернувся до аудиторії з прямим запитанням: «Що будете робити ви?».

Інвестор давно просуває ідею, що страх зробити помилку є однією з ключових причин фінансової бідності, а біткоїн він називає винятковою можливістю. На його думку, найбільший шанс розбагатіти в історії вже з’явився, адже саме біткоїн відкрив доступ до цього шляху для широкого кола людей.

Паралельно Кійосакі регулярно застерігає від системних ризиків у традиційних фінансах. Він говорив про ймовірність «найбільшого обвалу в історії світу» та радив триматися осторонь «надрукованих активів». Натомість він віддає перевагу реальним активам, зокрема сріблу та Ethereum, який раніше називав одним із найкращих інструментів для інвестування.

Цікаве по темі: Кійосакі прогнозує зростання золота до $27 000

Підприємець також заявляв, що володіє «мільйонами» у біткоїнах, і прогнозував зростання ціни активу до $200 000 до кінця 2025 року, підкреслюючи вирішальну роль психології у фінансовому успіху.

В останніх заявах Кійосакі повідомив про нарощування інвестицій у біткоїн, золото, срібло та Ethereum на тлі посилення економічної напруги у США. Він знову заговорив про «наближення масштабного краху» та звинуватив ФРС і Мінфін у «друкуванні фальшивих грошей». За його оцінками, у 2026 році біткоїн може сягнути $250 000, а срібло — $100 за унцію.

При цьому він звернув увагу, що ціна срібла нещодавно перевищила $120 за унцію.

Попри оптимістичні прогнози, Кійосакі визнає, що частково зафіксував прибуток. Він продав біткоїни на $2,25 млн, купивши їх по $6000 за 1 BTC і реалізувавши приблизно по $90 000. Отримані кошти інвестор спрямував на придбання двох хірургічних центрів та запуск бізнесу з розміщення рекламних білбордів.

Джерело: Incrypted.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
