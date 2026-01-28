close-btn
PaySpaceMagazine

Кійосакі назвав свою найбільшу інвестиційну помилку

28.01.2026 17:40
Ольга Деркач

Цей рік став тріумфальним для відомого інвестора та автора популярної книжки про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» Роберта Кійосакі, адже деякі з його улюблених активів стрімко зросли

Кійосакі назвав свою найбільшу інвестиційну помилку

Фото: freepik.com, wikipedia.org

Попри таку динаміку, Кійосакі написав про великі інвестиційні помилки, яких припускався, та назвав найбільшими з них те, що раніше продав частину свого Біткоїна (BTC) і золота.

З огляду на те, що допис у X з’явився після того, як автор дізнався про чутки, ніби він «скинув» своє срібло, Роберт Кійосакі також наголосив, що зберігає весь дорогоцінний метал, який купував, і подякував собі за таке рішення.

«Шкода, що я продав частину золота та частину Біткоїна. Продаж частини золота й Біткоїна був моєю помилкою… великою помилкою. Слава Богу, я не продав своє срібло», — написав Роберт Кійосакі.

Чому, за Кійосакі, не варто продавати срібло

У тому ж дописі Роберт Кійосакі зазначив (поставивши риторичне запитання), що інвестору на кшталт нього взагалі не потрібно продавати срібло, адже він може просто позичити під заставу своїх запасів, а потім використати борг, щоб купити більше «золота, срібла, Біткоїна та Ethereum (ETH)».

Цікаве по темі: Кійосакі прогнозує зростання золота до $27 000

Розвиваючи цю думку, відомий автор, як це часто буває, закликав підписників позбутися своїх «фейкових доларів» і купувати згадані в дописі активи та криптовалюти.

Як улюблені активи Кійосакі поводяться проти «фейкових доларів»

Примітно, що золото та срібло з початку 2026 року дорожчають рекордними темпами й перебувають на історичних максимумах (ATH) — $5 305 і $114 відповідно.

Водночас, хоча на 12-місячному графіку Біткоїн просів на 12,17%, а ETH — на 2,65% за той самий період, на довгострокових графіках обидва активи мають відносно високі оцінки.

Утім, майже немає сумнівів, що BTC зараз у кращій формі, адже він суттєво вищий за максимуми 2021 року поблизу $67 000, попри те що також значно нижчий за рівні кінця 2025 року близько $125 000. Ethereum, зі свого боку, нижчий за піки 2025, 2024 та 2021 років, оскільки торгується по $2 994.

Зрештою, індекс долара США (DXY) — індикатор, який відстежує вартість «фейкових доларів», — останнім часом також знижується.

Зокрема, від початку 2026 року DXY лише продовжив спад 2025-го та впав ще на 2,21%.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чому Кійосакі не зважає на обвал крипторинку

Кійосакі прогнозує ціну срібла на кінець 2026 року

Скільки б ви заробили, інвестувавши $1 000 у портфель Кійосакі у 2026

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
Ринок срібла лихоманить: капіталізація стрибнула на $2 трлн за добу 27.01.2026

Ринок срібла лихоманить: капіталізація стрибнула на $2 трлн за добу
Кійосакі прогнозує зростання золота до $27 000 26.01.2026

Кійосакі прогнозує зростання золота до $27 000
Ринки наближаються до значної корекції — експерт 26.01.2026

Ринки наближаються до значної корекції — експерт
BlackRock продав BTC та ETH на $1 млрд: спад крипторинку 26.01.2026

BlackRock продав BTC та ETH на $1 млрд: спад крипторинку
Як змінюватиметься ціна на золото у 2026: прогноз Goldman Sachs 24.01.2026

Як змінюватиметься ціна на золото у 2026: прогноз Goldman Sachs
Кійосакі прогнозує ціну срібла на кінець 2026 року 22.01.2026

Кійосакі прогнозує ціну срібла на кінець 2026 року
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:40

Коли квантові комп’ютери зламають шифрування Біткоїна: названо дату

 Сьогодні  19:40

Оприлюднено прогноз магнітних бур на кінець тижня

 Сьогодні  17:40

Кійосакі назвав свою найбільшу інвестиційну помилку

 Сьогодні  16:40

Чи потрібно українцям декларувати «Нацкешбек» та «зимову тисячу» — НАЗК

 Сьогодні  15:40

Mastercard запускає новий сервіс для банків і ритейлу

 Сьогодні  14:40

Лютий може стати бичачим для Біткоїна

 Сьогодні  12:30

OpenAI представила застосунок для наукових досліджень

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.