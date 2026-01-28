Кійосакі назвав свою найбільшу інвестиційну помилку

Цей рік став тріумфальним для відомого інвестора та автора популярної книжки про особисті фінанси «Багатий тато, бідний тато» Роберта Кійосакі, адже деякі з його улюблених активів стрімко зросли

Попри таку динаміку, Кійосакі написав про великі інвестиційні помилки, яких припускався, та назвав найбільшими з них те, що раніше продав частину свого Біткоїна (BTC) і золота.

З огляду на те, що допис у X з’явився після того, як автор дізнався про чутки, ніби він «скинув» своє срібло, Роберт Кійосакі також наголосив, що зберігає весь дорогоцінний метал, який купував, і подякував собі за таке рішення.

«Шкода, що я продав частину золота та частину Біткоїна. Продаж частини золота й Біткоїна був моєю помилкою… великою помилкою. Слава Богу, я не продав своє срібло», — написав Роберт Кійосакі.

Чому, за Кійосакі, не варто продавати срібло

У тому ж дописі Роберт Кійосакі зазначив (поставивши риторичне запитання), що інвестору на кшталт нього взагалі не потрібно продавати срібло, адже він може просто позичити під заставу своїх запасів, а потім використати борг, щоб купити більше «золота, срібла, Біткоїна та Ethereum (ETH)».

Цікаве по темі: Кійосакі прогнозує зростання золота до $27 000

Розвиваючи цю думку, відомий автор, як це часто буває, закликав підписників позбутися своїх «фейкових доларів» і купувати згадані в дописі активи та криптовалюти.

Як улюблені активи Кійосакі поводяться проти «фейкових доларів»

Примітно, що золото та срібло з початку 2026 року дорожчають рекордними темпами й перебувають на історичних максимумах (ATH) — $5 305 і $114 відповідно.

Водночас, хоча на 12-місячному графіку Біткоїн просів на 12,17%, а ETH — на 2,65% за той самий період, на довгострокових графіках обидва активи мають відносно високі оцінки.

Утім, майже немає сумнівів, що BTC зараз у кращій формі, адже він суттєво вищий за максимуми 2021 року поблизу $67 000, попри те що також значно нижчий за рівні кінця 2025 року близько $125 000. Ethereum, зі свого боку, нижчий за піки 2025, 2024 та 2021 років, оскільки торгується по $2 994.

Зрештою, індекс долара США (DXY) — індикатор, який відстежує вартість «фейкових доларів», — останнім часом також знижується.

Зокрема, від початку 2026 року DXY лише продовжив спад 2025-го та впав ще на 2,21%.

Джерело: Finbold.