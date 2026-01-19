Скільки б ви заробили, інвестувавши $1 000 у портфель Кійосакі у 2026

Попри роки похмурих прогнозів улюблені активи автора бестселера про особисті фінанси та відомого фінінфлюенсера Роберта Кійосакі — золото, срібло та Біткоїн (BTC) — зростають на початку 2026 року. Це означає, що інвестиція $1 000 на старті року вже показувала б значний приріст

Щоб перевірити, як працює його стратегія, фахівці Finbold порахували дохідність простої інвестиції $1000, зробленої 1 січня 2026 року.

Портфель Роберта Кійосакі: динаміка у 2026 році

За перші 19 днів року Біткоїн подорожчав на 6,59% — із $87 412 у новорічний день до $93 169 на момент написання матеріалу. Це означає, що інвестиція $1 000 у BTC на старті 2026 року перетворилася б на $1 065 станом на 19 січня — обмежений, але цілком гідний прибуток у $65,90 з огляду на те, що минуло менш ніж три тижні.

Читайте також: Кійосакі розповів, скільки коштуватиме срібло

Золото, головний у світі «захисний» актив, виглядало ще переконливіше. На графіку з початку року (YTD) жовтий метал додав 7,94%, піднявшись із $4 332 до $4 669. Відповідно, $1 000, інвестовані 1 січня, перетворилися б на $1 079.

Зростання срібла у 2026 році на 27,39% виявилось найбільш вражаючим серед улюблених активів Роберта Кійосакі. Так, $1 000, інвестовані за ціни $73, перетворилися б на $1 273 за ціною $93 на момент написання.

Нарешті, якби інвестор вирішив сформувати «портфель Роберта Кійосакі» на $1 000 з рівним розподілом між трьома інструментами — тобто по $333 у кожен, — то станом на 19 січня він мав би загалом $1 139, що відповідає приросту на 14%. Знову ж таки, це обмежений, але гідний результат менш ніж за три тижні.

