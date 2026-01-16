close-btn
Кійосакі розповів, скільки коштуватиме срібло

16.01.2026 19:20
Микола Деркач

У дописі в X від 15 січня відомий інвестор і автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі зробив винятково сміливий прогноз щодо того, куди піде ціна срібла вже наступного тижня

Фото: freepik.com, pngwing.com

Згідно з твітом, дорогоцінний метал має вже до понеділка зрости на 17,58% від ціни на момент публікації — трохи вище $91 — і встановити новий історичний максимум на рівні $107.

Якщо прогноз справдиться, це означатиме надзвичайно стрімке ралі, яке потенційно може вплинути на численні бізнеси, що використовують срібло як промисловий метал.

До того ж, попри високу амбітність, прогноз не виглядає зовсім відірваним від реальності, зважаючи на те, що з початку 2026 року цей товар уже подорожчав на 24,66% — із $73 до $91.

TESLA не може отримати срібло

Цікаво, що допис Кійосакі в X також має нотки прихованого тріумфування: він починається з фрази «TESLA не може отримати срібло» й завершується коротким «ура».

Ймовірно, це відсилання до слів генерального директора Tesla (NASDAQ: TSLA) Ілона Маска, який пізно ввечері 26 грудня 2025 року зазначив, що нещодавні рухи ціни срібла — погана новина:

«Це недобре. Срібло потрібне в багатьох промислових процесах».

На той момент товар торгувався трохи нижче $75 — рекордної ціни, попри те що вона була суттєво нижчою за максимуми, досягнуті у 2026 році.

Так само одним із чинників ралі наприкінці 2025 року стали новини про те, що Китай — найбільший у світі виробник срібла — підвищив статус металу до стратегічно важливого товару. Це змусило багатьох зробити висновок, що країна фактично запровадила експортну заборону, а ситуацію почали порівнювати з китайськими обмеженнями на рідкісноземельні метали.

Чи варто купувати срібло після прогнозу Кійосакі про $107

Водночас очевидна радість Кійосакі з того, що срібло торгується вище $90 і може дійти до $107 уже в понеділок, 19 січня, не обов’язково має сприйматися як рекомендація купувати.

Раніше відомий автор публікував дописи в X, де пояснював: хоча він вважає, що товар вартий купівлі по $90, він планує зробити паузу, коли ціна досягне $100.

Крім того, цільову ціну не варто вважати надто надійною. З одного боку, Роберт Кійосакі наприкінці 4 січня вже прогнозував, що срібло досягне $100 до відкриття ринку наступного дня.


З іншого боку, він став доволі відомим через різкі й часто хибні прогнози — особливо популярний жарт, що «Кійосакі передбачив 20 з останніх 2 рецесій».

Утім, попри репутацію автора неточних прогнозів, складно заперечити, що його рекомендації купувати золото, срібло та Біткоїн (BTC) — принаймні станом на момент публікації 16 січня — загалом були прибутковими для тих, хто до них дослухався.

