Криптотрейдер перетворив $370 на $1,2 млн

14.01.2026 10:10
Ольга Деркач

Криптотрейдер під ніком Remusofmars зумів перетворити інвестицію в $370 у мемкоїн White Whale (WHITEWHALE) на $1,2 млн

Фото: chatgpt.com

Ончейн-дані свідчать, що початкову покупку мемкоїна на базі Solana він зробив на початку грудня 2025 року. На той момент $370 відповідали 1,5% від загальної пропозиції токена.

Таймінг виявився вдалим: невдовзі токен почав набирати популярності. Зокрема, Remusofmars продав токенів на $6 200 лише за 24 години, зафіксувавши прибутковість 16x лише на цій частині угоди.

Протягом наступного місяця ціна різко зросла, а ринкова капіталізація White Whale зрештою сягнула $150 млн. На цьому рівні трейдер зафіксував загалом $220 000.

На момент написання Remusofmars усе ще тримає WHITEWHALE майже на $930 000 — це його найбільша позиція. Друга за розміром — USD Coin (USDC) на $237 500. Загалом портфель трейдера й надалі оцінюється більш ніж у $1,2 млн.

Біткоїн може обвалитися до $38 000 у жовтні 2026 — криптоаналітик

Чому злетів White Whale

WHITEWHALE з’явився після того, як інший відомий трейдер, відомий як The White Whale, опинився в центрі конфлікту приблизно на $3 млн з криптобіржею MEXC. Біржа заморозила його акаунт через нібито порушення правил імовірної бот-торгівлі.

У міру зростання суспільної уваги історія стала вірусною. Під тиском MEXC зрештою визнала помилку, відновила повний доступ до акаунта та розблокувала заморожені кошти.

На хвилі ажіотажу The White Whale взяв під контроль запущений спільнотою токен WHITEWHALE у мережі Solana (SOL). Він швидко спробував додати проєкту довіри: заблокував ліквідність і запустив стимули, покликані заохочувати довгострокових утримувачів.

Судячи з прибутків Remusofmars за останній місяць, підхід спрацював: WHITEWHALE став одним із найуспішніших мемкоїнів у мережі Solana. Його навіть порівнюють з 114514, який цього року також зробив деяких інвесторів мільйонерами.

Джерело: Finbold.

