Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash

Січень 2026 року став переломним для Monero. Після тривалої паузи XMR не просто виріс швидше за ринок, а й уперше за багато років упевнено вийшов вище ключових історичних рівнів. На тлі того, що більшість великих криптоактивів у ці тижні не демонстрували чіткої спрямованості, Monero зумів зібрати в одну хвилю технічний прорив, новинний тригер і ротацію капіталу всередині сегмента «приватних монет»

Рекордний ривок і зміна ринкової картини

Упродовж 11–12 січня XMR оновив історичні максимуми в зоні $590+, а добове зростання в моменті сягало близько 22%. У підсумку Monero суттєво випередив ширший крипторинок, який у ті ж дні рухався значно стриманіше. Саме оновлення рекорду має практичний ефект: після проходження багаторічного опору ціна переходить у режим, де історичні рівні перестають бути надійними орієнтирами, а інерція руху значною мірою залежить від ліквідності, настроїв і швидкості фіксації прибутку.

Для ринку це важливо ще й тому, що прорив багаторічних максимумів зазвичай запускає ланцюгову реакцію: активуються алгоритмічні стратегії, прискорюється закриття коротких позицій і зростає спекулятивний попит. У таких умовах навіть відносно невеликий новинний або фундаментальний сигнал може швидко перерости у різкий ціновий рух.

Криза Zcash і ротація капіталу в сегменті приватності

Окремий каталізатор руху Monero — події навколо Zcash. 8 січня 2026 року команда розробників проєкту масово подала у відставку, посилаючись на управлінські конфлікти та «нестерпні умови праці». Для інвесторів це прозвучало як сигнал не про коротку внутрішню сварку, а про системні проблеми, здатні впливати на розвиток і сприйняття активу.

Реакція ринку була швидкою: ZEC просів приблизно на 20%, а в сегменті приватних монет почалася переоцінка ризиків. Водночас характерно, що частина капіталу не вийшла з ніші повністю, а перетекла всередині неї — у бік Monero.

Тут спрацювала відмінність у сприйнятті. Monero часто трактують як більш «самодостатній» актив у плані структури управління: без центральної компанії-розробника та без таких очевидних корпоративних «вузьких місць». У момент, коли довіра до Zcash похитнулася, XMR став найпростішим способом зберегти експозицію до наративу приватності, але з меншим ризиком внутрішньої дестабілізації проєкту.

Перетік підтверджувався і статистично: обсяги торгів XMR різко зросли — до рівнів понад $330 млн за добу, що означало стрибок більш ніж на 250% порівняно з попередніми сесіями. У таких цифрах важливий не лише масштаб, а й сам факт зміни поведінки учасників: це вже не точкова спекуляція, а масовий рух позиціонування.

Технічна картина: прорив багаторічного бар’єра

Фундамент і новини стали тригером, але форма руху була технічно зрозумілою. Діапазон $500–$520 багато років залишався ключовим бар’єром для XMR. Ринок неодноразово підходив до нього, але не міг закріпитися вище. Коли опір нарешті пройшли, спрацював типовий для таких ситуацій механізм прискорення: закриття шортів, купівлі за трендом, підключення «плеча», зростання уваги в соцмережах.

Показники імпульсу на кшталт RSI піднімалися до зон перекупленості, що не означає автоматичний розворот, але підвищує імовірність різких відкатів на фіксації прибутку. Найближчими зонами, де ринок може «охолонути», виглядають області $600–$650: там логічно очікувати частину продажів, особливо якщо загальний настрій щодо альткоїнів буде нейтральним.

Структура ринку та ліквідність як підсилювач руху

Оцінюючи ралі Monero, важливо не ідеалізувати його «чистоту». Приватні монети загалом менш представлені на регульованих біржах, і це впливає на механіку ціноутворення. Коли торгівля концентрується на меншій кількості майданчиків, ліквідність стає тоншою, а рухи — різкішими: так простіше отримати прискорення вгору, але так само легко побачити стрімкі корекції.

Цей аспект не перекреслює тренд, але змушує обережніше читати короткі часові відрізки: денні стрибки можуть бути перебільшені, а «красива» свічка — наслідком того, де саме формувався обсяг, а не лише відображенням «масового попиту» в усьому ринку.

Чому наратив приватності знову працює

Поточний інтерес до Monero вписується в ширшу тенденцію, яка почалася ще наприкінці 2025 року: приватність повертається як тема для інвесторів. На тлі посилення контролю за платежами, розширення комплаєнсу та поступового звуження «сірих зон» фінансової системи частина ринку знову шукає інструменти, що підкреслюють конфіденційність транзакцій.

«Рух Monero до нового максимуму відповідає тому, що ми вже певний час спостерігаємо в сегменті приватності, — сказав Раян Макміллін, інвестиційний директор криптофонду Merkle Tree Capital, у коментарі Decrypt. — Приватність була однією з небагатьох сфер, які відносно добре трималися протягом IV кварталу минулого року».

Водночас цей попит не скасовує регуляторних ризиків: для приватних монет вони залишаються одними з ключових. Саме тому ралі Monero варто трактувати не як «перемогу над регуляторами», а як реакцію ринку на комбінацію факторів — і фундаментальних, і структурних.

«Коли ліквідність зосереджена на біржах, які можуть лістити ці активи, формування ціни може бути більш фрагментованим, — сказав Макміллін. — Це збільшує простір для різкіших коливань і, часом, потенційних маніпуляцій ціною, тому я був би обережним і не переоцінював короткострокові рухи, не придивившись уважно до того, звідки походять обсяги».

Висновок

Ривок Monero у січні 2026 року — це результат збігу трьох сил: прориву багаторічного технічного бар’єра, внутрішньосекторної ротації після кризи Zcash і повернення попиту на наратив приватності. Водночас обмежена ліквідність у цьому сегменті може підсилювати як зростання, так і корекції, тому головні маркери «здоров’я» руху — не денні свічки, а поведінка ціни на ретестах (повторних підходах до раніше пробитих рівнів підтримки або опору).

Ключова зона для спостереження — район $520–$550. Якщо XMR утримуватиме його як підтримку після відкатів, це стане сильним підтвердженням того, що ринок справді прийняв новий, вищий діапазон цін. Якщо ж рівень не втримається, поточний ривок може перейти у фазу глибшої корекції без руйнування довгострокової ідеї приватності як окремого інвестиційного сюжету.

