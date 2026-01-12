2 криптовалюти, яких варто уникати цього тижня

Оскільки крипторинок у короткостроковій перспективі демонструє помірний приплив капіталу, інвестори стежать за кількома індикаторами, щоб краще передбачати рухи цін

У цьому контексті індекс відносної сили (RSI) є одним із помітних показників, які використовують для оцінки стану ринку та ухвалення рішень. Зокрема, RSI вимірює швидкість і зміну цінових рухів за шкалою від 0 до 100.

Коли значення RSI підіймається вище 70, це зазвичай сигналізує, що актив перекуплений, тобто його ціна могла зрости занадто швидко й може бути близькою до корекції або відкату, коли продавці починають фіксувати прибуток.

Тож для інвесторів, які шукають активи для купівлі цього тижня, деякі монети зараз показують високі значення RSI, що вказує на потребу в обережності.

Polygon (POL)

Монета торгується на рівні $0,17 і в найближчій перспективі демонструє змішану динаміку: за останні 24 години вона знизилася на 5,8%. Водночас значення RSI дають чіткіше уявлення про підґрунтя цього руху.

На таймфреймі 15 хвилин RSI становить 51,79, що вказує на нейтральні умови в дуже короткій перспективі. Годинний RSI — 47,12, теж близький до балансу, але на 4-годинному графіку показник зростає до 61,39, наближаючись до підвищеного тиску покупців. Найбільші ризики проявляються на довших проміжках: 12-годинний RSI — 80,25, а 24-годинний — 76,34.

Такі підвищені значення вище 70 свідчать, що POL мав тривале висхідне прискорення, яке може бути нестійким, і це підвищує ризик розвороту.

Інвесторам, які підбирають точки входу, варто стежити за ознаками «охолодження», адже перекупленість часто передує фазам консолідації або зниженню.

Render (RENDER)

Схожа ситуація й у Render (RENDER). Токен торгується на рівні $2,62 і показав сильніше зростання: плюс 13,99% за останні 24 години, що відображає підвищений інтерес до активу.

Однак значення RSI подають тривожні сигнали для тих, хто планує угоди цього тижня. На 15-хвилинному таймфреймі RSI — 70,53, тобто він уже заходить у зону перекупленості й натякає на короткострокове виснаження покупців.

На годинному графіку це посилюється: RSI піднімається до 76,58, демонструючи ще сильніший імпульс. Хоча на 4-годинному таймфреймі RSI трохи знижується до 69,39, тобто опиняється трохи нижче порога, на 12-годинному він знову зростає до 73,33, а на 24-годинному — до 75,97.

Стабільно високі значення на кількох таймфреймах означають, що стрибок ціни RENDER може бути надто розтягнутим, через що актив стає вразливим до фіксації прибутку та потенційного просідання.

Трейдерам може бути вигідніше зачекати, поки RSI повернеться ближче до нейтральних рівнів, приблизно до 50, перш ніж заходити в позицію.

Джерело: Finbold.