close-btn
PaySpaceMagazine

Названо найбільшого власника XRP-ETF

14.03.2026 10:00
Микола Деркач

Інвестиційний банк Goldman Sachs сформував значну позицію у біржових фондах на базі XRP (ETF) та став найбільшим інституційним власником XRP-ETF у Сполучених Штатах

Фото: pexels.com, pngwing.com

Зокрема, згідно з останньою звітністю 13F, станом на 31 грудня 2025 року Goldman Sachs володів акціями чотирьох спотових XRP-фондів на суму щонайменше $153,8 млн.

Точніше, банк інвестував $40 млн у Bitwise, $38,5 млн — у Franklin Templeton, $38 млн — у Grayscale Investments та $36 млн — у 21Shares XRP ETF.

Інвестиції Goldman Sachs у XRP-ETF досягли рекордного рівня

Звіти 13F за четвертий квартал 2025 року свідчать, що 30 найбільших інституційних інвесторів XRP сукупно володіють приблизно $211 млн у акціях XRP-ETF. Про це повідомив аналітик Bloomberg Джеймс Сейффарт 10 березня.

Таким чином, на частку Goldman Sachs припадає близько 73% цієї суми. Для порівняння, другий за величиною власник — Millennium Management — контролює лише близько $23 млн.

Сейффарт також зазначив, що XRP-ETF «насправді досить добре тримаються», попри недавні зниження ціни, нагадавши, що з моменту запуску фонди залучили $1,4 млрд.

Згодом цю думку підтримав його колега Ерік Балчунас. Він додав, що продукти були запущені у період просідання ринку на 45% та натякнув, що важливу роль у попиті відіграють роздрібні інвестори.

«Як і у випадку з Solana, це справді вражає, враховуючи, що ці продукти запускалися під час жорсткої просадки на 45%. Традиційно притоки майже неможливі для ETF у ситуації, коли інвестори переключають увагу на інші активи, особливо якщо продукти щойно з’явилися. Моя гіпотеза — основну частину попиту формують затяті прихильники XRP, а не звичайні роздрібні інвестори», — написав Балчунас у X.

Частка Goldman Sachs у $153,8 млн відображає позицію банку станом на 31 грудня, тому з того часу вона могла змінитися. Відповідно, інвестори очікують наступного звіту, який буде оприлюднений у травні та покаже, чи зберіг інвестиційний банк свої позиції під час падіння XRP цього року, чи скоригував рівень експозиції.

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
Останні новини
Сьогодні  14:30

Стейблкоїни стали «грошима в шухляді», що шкодить крипторинку

 Сьогодні  13:00

НБУ та Mastercard оголосили про співпрацю у сфері кібербезпеки

 Сьогодні  10:00

Названо найбільшого власника XRP-ETF

 13.03.2026  18:20

Google оновлює Maps: ШІ-пошук місць і нова 3D-навігація

 13.03.2026  16:50

Яким має бути здоровий ринок мікрокредитування в Україні — інтерв’ю з СЕО Moneyveo Сергієм Сінченком

 13.03.2026  16:00

Рада може обмежити банківську таємницю — законопроєкт

 13.03.2026  15:41

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.