close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки б ви отримали, інвестувавши у Біткоїн в день перемоги Трампа

14.05.2026 11:40
Ольга Деркач

З огляду на позицію Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) за президентства Джо Байдена та передвиборчі обіцянки Дональда Трампа, неважко зрозуміти, чому у листопаді 2024 року багато інвесторів стали оптимістично налаштованими щодо Біткоїна та інших криптовалют

Скільки б ви отримали, інвестувавши у Біткоїн в день перемоги Трампа

Фото: freepik.com, pngwing.com, pngarts.com

Втім, попри хвилю оптимізму та значне ралі після президентських виборів, другий термін республіканця-мільярдера не став для цифрових активів бездоганним тріумфом, якого очікували багато хто.

4 листопада — у день виборів — Біткоїн торгувався на рівні $67 811. На момент написання його ціна становить $80 509. Таким чином, інвестиція у $1 000, зроблена на честь перемоги Трампа, після зростання на 18,73% коштувала б $1 187.

Таким чином купівля Біткоїна у листопаді 2024 року не принесла б надзвичайних прибутків. А от інвестиція під час інавгурації Дональда Трампа показала б ще гірший результат.

Зокрема, 20 січня 2025 року Біткоїн коштував $102 016. Відтоді актив впав на 21,08%, тож гіпотетичні $1 000 перетворилися б лише на $789,18.

Читайте також: JPMorgan запускає токенізований фонд на Ethereum

Як показали себе топові криптовалюти після перемоги Трампа

Інші великі криптовалюти демонструють схожу динаміку. Наприклад, Ethereum у день виборів торгувався по $2 397, а на момент написання — по $2 283. Відповідно, інвестиція у $1 000 зараз коштувала б $952,44.

Solana — одна з перших криптовалют, що почала стрімко зростати під час бичачого ринку наприкінці 2023 року — у день другої перемоги Дональда Трампа коштувала $157,75. Станом на зараз її ціна впала до $92,98.

Таким чином, купівля SOL на $1 000 того дня обернулася б збитком у $410,59, а сама інвестиція скоротилася б до $589,41.

Натомість XRP став, ймовірно, найбільшим переможцем серед цифрових активів після перемоги Трампа. 4 листопада 2024 року токен торгувався приблизно по $0,50, а на момент написання його ціна становить $1,43. Це означає, що інвестиція у $1 000 перетворилася б на $2 860 — тобто принесла б 186% прибутку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн пройшов дно і готується до ривка — Артур Хейс

Ключові рівні Біткоїна, за якими варто стежити — аналітик

SEC готує нові правила для крипторинку та ШІ-фінансів

Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
4 ознаки того, що Біткоїн повернувся до бичачого імпульсу 13.05.2026

4 ознаки того, що Біткоїн повернувся до бичачого імпульсу
Біткоїн пройшов дно і готується до ривка — Артур Хейс 12.05.2026

Біткоїн пройшов дно і готується до ривка — Артур Хейс
Біткоїн формує «золотий хрест» уперше з 2023: чи чекати ралі 12.05.2026

Біткоїн формує «золотий хрест» уперше з 2023: чи чекати ралі
4 фактори, що вплинуть на крипторинок цього тижня 11.05.2026

4 фактори, що вплинуть на крипторинок цього тижня
Ключові рівні Біткоїна, за якими варто стежити — аналітик 11.05.2026

Ключові рівні Біткоїна, за якими варто стежити — аналітик
Що буде далі з ціною Біткоїна — прогноз 08.05.2026

Що буде далі з ціною Біткоїна — прогноз

Вибір редакції
Всі
Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською
ТОП статей 13.05.2026

Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською

 Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

Останні новини
Сьогодні  14:20

Ринок альткоїнів поступово відновлюється — експерти

 Сьогодні  13:00

В Україні закривається популярна мережа супермаркетів

 Сьогодні  11:40

Скільки б ви отримали, інвестувавши у Біткоїн в день перемоги Трампа

 Сьогодні  10:20

НБУ застосував заходи впливу до 2 фінкомпаній

 13.05.2026  19:30

Земля проходить крізь уламки древньої зорі

 13.05.2026  18:50

Які світові компанії сплатили найбільше податків в Україні

 13.05.2026  18:10

НБУ застосував захід впливу до фінансової компанії

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.