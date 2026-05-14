Скільки б ви отримали, інвестувавши у Біткоїн в день перемоги Трампа

З огляду на позицію Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) за президентства Джо Байдена та передвиборчі обіцянки Дональда Трампа, неважко зрозуміти, чому у листопаді 2024 року багато інвесторів стали оптимістично налаштованими щодо Біткоїна та інших криптовалют

Втім, попри хвилю оптимізму та значне ралі після президентських виборів, другий термін республіканця-мільярдера не став для цифрових активів бездоганним тріумфом, якого очікували багато хто.

4 листопада — у день виборів — Біткоїн торгувався на рівні $67 811. На момент написання його ціна становить $80 509. Таким чином, інвестиція у $1 000, зроблена на честь перемоги Трампа, після зростання на 18,73% коштувала б $1 187.

Таким чином купівля Біткоїна у листопаді 2024 року не принесла б надзвичайних прибутків. А от інвестиція під час інавгурації Дональда Трампа показала б ще гірший результат.

Зокрема, 20 січня 2025 року Біткоїн коштував $102 016. Відтоді актив впав на 21,08%, тож гіпотетичні $1 000 перетворилися б лише на $789,18.

Як показали себе топові криптовалюти після перемоги Трампа

Інші великі криптовалюти демонструють схожу динаміку. Наприклад, Ethereum у день виборів торгувався по $2 397, а на момент написання — по $2 283. Відповідно, інвестиція у $1 000 зараз коштувала б $952,44.

Solana — одна з перших криптовалют, що почала стрімко зростати під час бичачого ринку наприкінці 2023 року — у день другої перемоги Дональда Трампа коштувала $157,75. Станом на зараз її ціна впала до $92,98.

Таким чином, купівля SOL на $1 000 того дня обернулася б збитком у $410,59, а сама інвестиція скоротилася б до $589,41.

Натомість XRP став, ймовірно, найбільшим переможцем серед цифрових активів після перемоги Трампа. 4 листопада 2024 року токен торгувався приблизно по $0,50, а на момент написання його ціна становить $1,43. Це означає, що інвестиція у $1 000 перетворилася б на $2 860 — тобто принесла б 186% прибутку.

Джерело: Finbold.