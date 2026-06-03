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НБУ застосував заходи впливу до двох небанків

03.06.2026 19:30
Микола Деркач

Нацбанк України застосував до двох фінансових установ заходи впливу у вигляді письмових застережень за виявлені недоліки в діяльності та порушення вимог нормативно-правових актів НБУ

НБУ застосував заходи впливу до двох небанків

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба регулятора.

До ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за виявлені недоліки в діяльності та порушення вимог:

  • Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами);
  • Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії, затвердженого постановою Правління Нацбанку від 27 грудня 2024 року № 185 (зі змінами).

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До ТОВ «Фінансова Компанія «Іс-Фінанс» застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за виявлені недоліки в діяльності та порушення вимог:

  • Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами).

ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» та ТОВ «Фінансова Компанія «Іс-Фінанс» зобов’язані у визначені строки усунути зазначені в цих застереженнях порушення та недоліки в діяльності.

Рішення про застосування зазначених заходів впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 1 червня 2026 року.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті НБУ адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома зазначених установ у встановленому порядку в один із способів, визначених ЗУ «Про адміністративну процедуру», зокрема з дня надсилання поштою або на адресу електронної пошти відповідних установ.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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