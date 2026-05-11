Ключові рівні Біткоїна, за якими варто стежити — аналітик

11.05.2026 14:10
Ольга Деркач

Біткоїн наближається до двох важливих зон опору, які можуть визначити подальший напрямок ринку. Про це заявив криптоаналітик Міхаель ван де Поппе

Аналітик виділив першу ключову зону опору в діапазоні $86 000–$88 000. Друга та більш значуща зона розташована між $93 000 і $95 000 — саме там проходить 50-тижнева ковзна середня (MA) Біткоїна.

За словами Поппе, у попередніх ринкових циклах — зокрема у 2017, 2021 та 2024 роках — перші хвилі відновлення Біткоїна часто зупинялися поблизу колишніх рівнів підтримки або 50-тижневої ковзної середньої, перш ніж актив переходив до стійкого висхідного тренду. На його думку, нинішня ситуація розвивається за схожим сценарієм.

Згідно з аналізом, Біткоїн нещодавно опустився нижче 50-тижневої ковзної середньої, тоді як 200-тижнева ковзна середня виступає ключовим довгостроковим рівнем підтримки поблизу нижньої межі $70 000.

Аналітик також назвав діапазон $93 000–$95 000 ймовірною зоною опору, де продавці можуть знову перехопити контроль у разі ослаблення ралі.

Прогноз передбачає, що Біткоїн може консолідуватися під рівнями опору протягом кількох тижнів. Подібна ситуація вже спостерігалася у попередніх циклах, коли затяжний боковий рух передував ширшому зростанню ринку та дозволяв альткоїнам випереджати Біткоїн за прибутковістю.

Водночас експерт додав, що Біткоїн все ще може повторно протестувати діапазон $70 000–$75 000 перед подальшим зростанням. Однак, на його думку, глобальне «дно» ведмежого ринку вже сформоване.

Резерви Біткоїна на біржах скорочуються

Додаткові ончейн-дані, опубліковані аналітиком Алі Мартінесом, також підтримують довгостроковий бичачий сценарій.

Мартінес повідомив, що протягом попереднього тижня з криптобірж було виведено близько 7 400 BTC. Зазвичай це свідчить про зниження короткострокового тиску продажів, оскільки інвестори переводять активи на приватні гаманці для довгострокового зберігання.

Дані показують, що резерви Біткоїна на торгових платформах поступово скорочуються до рівня 2,675 млн BTC.

Історично зменшення біржових резервів часто збігалося з посиленням цінової підтримки, оскільки менша кількість монет на біржах знижує короткострокову ліквідність продавців і може посилювати бичачий імпульс за умови збереження високого попиту.

Аналіз ціни Біткоїна

Позитивний прогноз з’явився на тлі помірного зростання ціни, хоча ринок залишається волатильним.

Біткоїн ненадовго опускався нижче $80 000, після чого відновився. За останні три місяці BTC виріс приблизно з $63 000 до діапазону $80 000, продемонструвавши впевнене відновлення. Водночас актив усе ще торгується значно нижче історичного максимуму понад $125 000, досягнутого раніше в цьому циклі.

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $80 795, додавши 0,12% за останні 24 години. За тиждень актив зріс на 1,33%.

Останніми сесіями волатильність залишалася відносно стриманою. Аналітики стежать за можливим проривом до $85 000, якщо на ринку збережуться позитивні фактори, зокрема стабільний приплив коштів у Біткоїн-ETF та сприятливі технічні сигнали.

Джерело: Finbold.

