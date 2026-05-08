Що буде далі з ціною Біткоїна — прогноз

Ралі ціни Біткоїна (BTC) вище $82 000 на початку цього тижня — найвищий рівень з 31 січня 2026 року — може виявитися «відскоком дохлої кішки», спрямованим на те, щоб заманити нових биків у пастку

Для підтвердження нового бичачого ралі ціна Біткоїна має подолати важливий рівень ліквідності близько $88 880. Про це свідчать дані CryptoQuant, які проаналізував Finbold 7 травня.

Зокрема, індикатор Bitcoin Realized Price UTXO Age Bands, який показує середню ціну купівлі BTC різними групами інвесторів залежно від того, коли вони востаннє переміщували свої монети, демонструє формування потужної стіни продажів на рівні $88 880. Її створили інвестори, які купували Біткоїн від трьох до шести місяців тому.

Оскільки ціна BTC намагається зберегти сильний бичачий імпульс на тлі відсутності консенсусу між спотовими та маржинальними трейдерами, як раніше пояснював Finbold, стає очевидно, що нещодавні покупці можуть поспішати фіксувати прибуток під час кожного зростання.

«Щоб дно було підтверджене, ціна має подолати $88,88 тис. і закріпитися вище — не просто короткочасно пробити рівень і не повернутися нижче після ретесту. Це поверне останню хвилю покупців у прибуток і зніме перший шар тиску продавців», — зазначив аналітик IT Tech із CryptoQuant.

Читайте також: Strategy продасть біткоїни — Майкл Сейлор

Які рівні важливі для ціни Біткоїна найближчим часом

Відповідно до Bitcoin Realized Price UTXO Age Bands, якщо головна криптовалюта перетворить рівень $88 880 на підтримку, наступна велика стіна продажів буде розташована в діапазоні від $93 450 до $111 850.

Крім того, середня ціна BTC для інвесторів, які увійшли на ринок від 12 до 18 місяців тому, на момент публікації становила близько $93 450.

Також середня ціна Біткоїна для трейдерів, які востаннє переміщували свої активи від шести до 12 місяців тому, оцінювалася на рівні $111 850.

Втім, ціна Біткоїна продовжує «підійматися стіною страху та сумнівів», оскільки дедалі більше трейдерів на ринку деривативів займають ведмежі позиції.

На цьому тлі BTC, ймовірно, консолідуватиметься протягом найближчих кількох днів, перш ніж потенційно обвалитися для формування дна ведмежого ринку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Баффетт б’є на сполох: крипторинок перетворився на казино

Ціна Біткоїна досягла $80 000: що далі

Visa запускає оплату криптовалютою без посередників