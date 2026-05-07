Strategy продасть біткоїни — Майкл Сейлор

07.05.2026 16:20
Ольга Деркач

Майкл Сейлор зі Strategy натякнув на те, чого від нього майже ніхто не очікував — компанія може таки продати частину своїх біткоїнів. Не через відчай, а як продуманий сигнал для ринку

Сигнал для ринку, а не паніка

Під час звіту компанії за перший квартал Сейлор заявив, що Strategy може продати частину своїх активів, щоб профінансувати дивіденди — головним чином для того, аби продемонструвати певний меседж.

«Ми, ймовірно, продамо трохи Біткоїна для фінансування дивідендів — просто щоб «вакцинувати» ринок і показати, що ми це зробили», — сказав він.

За словами Сейлора, ідея полягає в тому, щоб показати інвесторам: компанія стабільна, з Біткоїном усе гаразд і світ не руйнується.

Це різко контрастує з його позицією, озвученою ще в лютому, коли він заявив, що Strategy «купуватиме Біткоїн щокварталу вічно».

Тоді ж він зазначав, що компанія зможе витримати падіння ціни навіть до $8 000 без необхідності продавати свої активи для покриття боргів.

Наразі Strategy володіє 818 334 біткоїнами загальною вартістю близько $66,7 млрд. Це величезна ставка на один актив.

Великі збитки, але ширший контекст

Звіт компанії вийшов після того, як Strategy зафіксувала чистий збиток у розмірі $12,5 млрд за перший квартал. Переважна частина втрат пов’язана з нереалізованим падінням вартості біткоїн-активів, які за квартал подешевшали на 23,5%.

Ринок відреагував миттєво — акції MSTR впали на 4,33% на післябіржових торгах, закрившись на рівні $178,80.

Попри це, Сейлор продовжує робити ставку на довгострокову перспективу. Strategy фінансує купівлю Біткоїна через випуск привілейованих акцій із виплатою дивідендів, зокрема інструменту Stretch із тікером STRC.

Stretch пропонує щомісячну дивідендну дохідність на рівні 11% і допоміг профінансувати значну частину з 145 834 біткоїнів, які компанія придбала лише цього року.

Сейлор заявив, що хоче перетворити Stretch на найбільший кредитний інструмент у світі, аргументуючи це тим, що зростання активів під управлінням приверне більше ліквідності та сприятиме ширшому впровадженню.

Кілька DeFi-протоколів, орієнтованих на Біткоїн, зокрема Pendle та Saturn, уже почали токенізувати дивіденди Stretch, що дозволяє торгувати ними на відкритому ринку.

Необанки та ставка на біткоїн-кредитування

Сейлор також придивляється до нового напряму — цифрових ощадних рахунків із дохідністю на базі Біткоїна, які пропонуватимуть необанки. За його словами, такі продукти можуть забезпечувати дохідність до 8%, що, на його думку, перевершить більшість пропозицій на ринку стейблкоїнів.

За словами Сейлора, лише за останні два-три місяці у сфері біткоїн-кредитування з’явилося близько трьох десятків нових ініціатив.

Джерело: Bitcoinist.

