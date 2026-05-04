Ціна Біткоїна досягла $80 000: що далі

04.05.2026 16:00
Микола Деркач

Ціна Біткоїна (BTC) 4 травня перевищила позначку $80 000 — це найвищий рівень із 31 січня 2026 року на тлі бичачих настроїв

Біткоїн подолав значну «стіну продажу» на рівні близько $79 245, сформовану ще у квітні, та досяг локального максимуму $80 617 у понеділок. Після цього актив скоригувався на 1,2% — до приблизно $79 760 на момент написання матеріалу, але все ще демонструє зростання на 1,67% за останні 24 години.

У результаті ринкова капіталізація Біткоїна лише за понеділок зросла майже на $24 млрд — до $1,6 трлн.

Чому зростає ціна Біткоїна

Сьогодні Біткоїн продовжив нещодавній бичачий тренд, який підтримується зростанням притоку коштів на ринок деривативів.

За останні 30 днів відкритий інтерес (Open Interest, OI) BTC — загальна вартість активних контрактів на всіх біржах — зріс більш ніж на $10 млрд і наразі становить близько $58,63 млрд, за даними CoinGlass.

Що далі для ціни BTC

Finbold AI Agent — просунутий фінансовий асистент — прогнозує, що ціна BTC може не продовжити зростання найближчим часом і перейде до консолідації протягом наступних семи днів із цільовим рівнем $79 850 станом на 11 травня.

Прогноз базується на кількох великих мовних моделях, серед яких Claude Opus 4.6, DeepSeek Chat, Gemini 3 Flash, GPT-5.2 та Grok 4.1.

Короткостроковий бичачий настрій також стримується слабким попитом на спотовому ринку, зазначає Finbold.

Крім того, зростання пропозиції Біткоїна на біржах свідчить, що нещодавній ап-тренд значною мірою підтримується трейдерами з кредитним плечем, що є нестійким фактором.

За останні сім днів обсяг BTC на криптобіржах зріс із 2,66 млн до 2,68 млн, за даними CryptoQuant.

Отже, можна зробити висновок, що спотові трейдери залишаються чистими продавцями під час відновлення ціни BTC, що додатково посилює ймовірність короткострокового розвороту.

За матеріалами finbold.com.

