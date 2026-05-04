На орбіту вийшов унікальний супутник, що «бачить» крізь темряву та хмари

Індійський стартап GalaxEye вивів на орбіту супутник Drishti — першу у світі платформу класу OptoSAR, яка поєднує одразу два типи спостереження Землі. Апарат запустили ракетою Falcon 9 компанії SpaceX із Каліфорнії

Супутник масою 190 кг став найбільшим приватно розробленим апаратом дистанційного зондування Землі в Індії. Його головна особливість — інтеграція оптичних сенсорів та радіолокаційної системи із синтезованою апертурою (SAR) в єдину платформу. Це дозволяє отримувати зображення незалежно від погоди, хмарності чи часу доби.

Що робить Drishti унікальним

Оптичні супутники забезпечують детальні знімки, але їх ефективність знижується через хмари або темряву. Радіолокаційні системи, навпаки, працюють у будь-яких умовах, але їхні дані складніше інтерпретувати.

У Drishti ці два підходи об’єднані завдяки технології SyncFused OptoSAR. Це дає змогу отримувати більш точні та стабільні зображення, придатні для практичного використання.

Супутник оснащений також системою обробки даних на базі штучного інтелекту Nvidia Jetson Orin. Частина аналізу відбувається безпосередньо на орбіті, що скорочує час між отриманням зображення та його використанням.

Застосування та характеристики

Drishti здатен робити знімки з роздільною здатністю до 1,5 м і повторно сканувати ті самі ділянки Землі кожні 7–10 днів. Це суттєво перевищує можливості багатьох SAR-супутників, де стандартом є близько 5 м.

Апарат, розміром приблизно з холодильник, має розкладну антену довжиною близько 3,5 м. Його планують використовувати для прикордонного моніторингу, оборони, реагування на катастрофи, сільського господарства, інфраструктурного планування та страхування.

Розробка враховує кліматичні особливості Індії, де хмарність часто обмежує можливості традиційних супутників. За словами CEO компанії Суяша Сінгха, саме ця проблема стала поштовхом до створення нової технології.

Плани розвитку

GalaxEye вже уклала партнерства у понад 20 країнах і веде переговори з державними структурами Індії, включно з оборонним сектором.

У найближчі чотири роки компанія планує створити сузір’я з 8–12 супутників із ще вищою роздільною здатністю. За словами розробників, технологія може стати новим світовим стандартом у сфері спостереження Землі.

Mission Drishti by GalaxEye marks a major achievement in our space journey. The successful launch of the world’s first OptoSAR satellite and the largest privately-built satellite in India is a testament to our youth’s passion for innovation and nation-building. Heartiest… — Narendra Modi (@narendramodi) May 3, 2026

За матеріалами wionews.com.