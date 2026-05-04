close-btn
PaySpaceMagazine

На орбіту вийшов унікальний супутник, що «бачить» крізь темряву та хмари

04.05.2026 13:40
Микола Деркач

Індійський стартап GalaxEye вивів на орбіту супутник Drishti — першу у світі платформу класу OptoSAR, яка поєднує одразу два типи спостереження Землі. Апарат запустили ракетою Falcon 9 компанії SpaceX із Каліфорнії

На орбіту вийшов унікальний супутник, що «бачить» крізь темряву та хмари

GalaxEye планує створити сузір’я з 8–12 супутників протягом наступних чотирьох років. Фото: (X @GalaxEye)

Супутник масою 190 кг став найбільшим приватно розробленим апаратом дистанційного зондування Землі в Індії. Його головна особливість — інтеграція оптичних сенсорів та радіолокаційної системи із синтезованою апертурою (SAR) в єдину платформу. Це дозволяє отримувати зображення незалежно від погоди, хмарності чи часу доби.

Що робить Drishti унікальним

Оптичні супутники забезпечують детальні знімки, але їх ефективність знижується через хмари або темряву. Радіолокаційні системи, навпаки, працюють у будь-яких умовах, але їхні дані складніше інтерпретувати.

У Drishti ці два підходи об’єднані завдяки технології SyncFused OptoSAR. Це дає змогу отримувати більш точні та стабільні зображення, придатні для практичного використання.

Супутник оснащений також системою обробки даних на базі штучного інтелекту Nvidia Jetson Orin. Частина аналізу відбувається безпосередньо на орбіті, що скорочує час між отриманням зображення та його використанням.

Читайте також: Вчені надрукували штучні нейрони, які можуть взаємодіяти з мозком

Застосування та характеристики

Drishti здатен робити знімки з роздільною здатністю до 1,5 м і повторно сканувати ті самі ділянки Землі кожні 7–10 днів. Це суттєво перевищує можливості багатьох SAR-супутників, де стандартом є близько 5 м.

Апарат, розміром приблизно з холодильник, має розкладну антену довжиною близько 3,5 м. Його планують використовувати для прикордонного моніторингу, оборони, реагування на катастрофи, сільського господарства, інфраструктурного планування та страхування.

Розробка враховує кліматичні особливості Індії, де хмарність часто обмежує можливості традиційних супутників. За словами CEO компанії Суяша Сінгха, саме ця проблема стала поштовхом до створення нової технології.

Плани розвитку

GalaxEye вже уклала партнерства у понад 20 країнах і веде переговори з державними структурами Індії, включно з оборонним сектором.

У найближчі чотири роки компанія планує створити сузір’я з 8–12 супутників із ще вищою роздільною здатністю. За словами розробників, технологія може стати новим світовим стандартом у сфері спостереження Землі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Вчені перетворили електрику на звук через квантовий пристрій

Чи накриє Землю магнітна буря найближчими днями: прогноз

Клімат Європи зміниться сильніше, ніж очікували — учені

За матеріалами wionews.com.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
Вчені створили найбільшу 3D-карту Всесвіту 30.04.2026

Вчені створили найбільшу 3D-карту Всесвіту
Meta купуватиме електроенергію з космосу 28.04.2026

Meta купуватиме електроенергію з космосу
Коли людство колонізує Місяць — NASA 27.04.2026

Коли людство колонізує Місяць — NASA
NASA використає рій дронів для дослідження «темної» сторони Місяця 27.04.2026

NASA використає рій дронів для дослідження «темної» сторони Місяця
Сонце розірвало астероїд: Землю накриє метеорний дощ 25.04.2026

Сонце розірвало астероїд: Землю накриє метеорний дощ
NASA розробляє перший ядерний корабель для місії на Марс 24.04.2026

NASA розробляє перший ядерний корабель для місії на Марс

Вибір редакції
Всі
Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика
ТОП статей 29.04.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у березні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  19:30

Група PZU придбає найбільшого страховика життя в Україні

 Сьогодні  18:20

15 найслабших валют світу: на якому місці гривня

 Сьогодні  17:10

НБУ оштрафував дві колекторські компанії

 Сьогодні  16:00

Ціна Біткоїна досягла $80 000: що далі

 Сьогодні  14:50

Названо, які українські монети коштують найдорожче

 Сьогодні  13:40

На орбіту вийшов унікальний супутник, що «бачить» крізь темряву та хмари

 Сьогодні  12:30

Частині українців призначили нову допомогу на дітей у травні

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.