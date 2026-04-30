Чи накриє Землю магнітна буря найближчими днями: прогноз

30.04.2026 12:10
Ольга Деркач

Сонячна активність останніми днями виглядає нестабільною: потужні спалахи змінюються періодами затишшя, а індекс геомагнітної активності тримається на межі підвищеного рівня. Це знову підживлює побоювання — чи варто готуватися до нових магнітних бур

Фото: freepik.com

Станом на 30 квітня прогноз виглядає відносно спокійним. Поточний сонячний спалах класифікується як C5 — це середній рівень, який не несе серйозної загрози для Землі. Водночас геомагнітний індекс K тримається на рівні 4, що вважається помірною активністю, близькою до порогового значення слабкої бурі.

Однак важливо інше: за попередні дні фіксувалися значно сильніші спалахи — аж до класу M і навіть X. Це означає, що Сонце перебуває у фазі підвищеної активності, і ситуація може змінитися досить швидко.

Наразі жодних ознак потужної магнітної бурі немає. Значення K-індексу нижче 5 не вважається бурею, а лише сигналізує про легкі коливання магнітного поля. Такі зміни можуть впливати на метеочутливих людей, але не несуть системних ризиків для техніки чи зв’язку.

Додатковий індикатор — резонанс Шумана — також перебуває в нормі. Це ще один сигнал, що глобальна геофізична ситуація залишається стабільною.

Попри це, ключовий фактор ризику — саме нестабільність. Різкі сплески, зафіксовані напередодні, можуть означати накопичення енергії в сонячній атмосфері. Якщо відбудеться новий сильний викид, він здатен спричинити геомагнітну бурю вже протягом 1–3 днів після спалаху.

Тобто на цей момент панікувати не варто, але й повністю розслаблятися — теж. Поточний прогноз радше говорить про «тишу перед можливими змінами», ніж про довготривалу стабільність.

Аналітики радять стежити за оновленнями щонайменше раз на добу: у періоди активного Сонця ситуація може змінюватися буквально за кілька годин. Особливо це важливо для людей, чутливих до магнітних коливань, а також для тих, хто працює зі зв’язком або навігаційними системами.

Отже, найближчі дні не обіцяють потужних магнітних бур. Але Сонце вже дало сигнал, що готове до нових сплесків — і питання лише в тому, коли саме вони відбудуться.

