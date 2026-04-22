Життя на Червоній планеті: учені виявили на Марсі органічні сполуки

Марсохід NASA Curiosity зафіксував органічні сполуки, які раніше ніколи не знаходили на Червоній планеті. Частину з них науковці вважають потенційними «будівельними блоками» для виникнення життя

Виявлені молекули зберігалися на поверхні Марса мільярди років. Серед них — азотовмісна сполука, структура якої нагадує попередники ДНК, тобто базові елементи для формування генетичного матеріалу. Раніше подібні речовини на Марсі не фіксували.

Також Curiosity виявив бензотіофен — складну сірковмісну органічну сполуку, яку, як правило, приносять метеорити. Це підсилює гіпотезу, що ключові органічні речовини могли потрапляти на планети з космосу.

Дослідження проводили в регіоні Глен-Торрідон у кратері Гейла — зоні, де в далекому минулому, ймовірно, існувала вода. Саме наявність води робить це місце одним із найперспективніших для пошуку слідів життя.

«Ті самі речовини, які потрапляли на Марс із метеоритами, потрапляли й на Землю, і, ймовірно, саме вони забезпечили будівельні блоки для життя», — пояснила професорка геології Університету Флориди Емі Вільямс.

За її словами, нові дані доводять: складні органічні молекули можуть зберігатися в приповерхневих шарах Марса протягом мільярдів років. Це відкриває нові можливості для пошуку слідів життя.

Сам експеримент став унікальним — його вперше провели не на Землі. Для аналізу використовували інструментальний комплекс SAM (Sample Analysis at Mars), який уже забезпечив низку ключових відкриттів щодо атмосфери та органічної хімії Марса.

Вчені застосували спеціальну речовину TMAH, яка дозволяє розщеплювати великі органічні молекули на простіші для аналізу. Запаси цієї речовини на борту обмежені, тому місце для дослідження обирали максимально ретельно.

Водночас результати не дають остаточної відповіді на головне питання: чи мають ці сполуки біологічне походження. Подібні молекули можуть виникати як унаслідок геологічних процесів, так і потрапляти на планету з метеоритами.

Щоб підтвердити існування життя, необхідно доставити зразки марсіанських порід на Землю для детального аналізу.

Попри це, відкриття вже називають обнадійливим. Воно демонструє, що Марс здатен зберігати органічний матеріал мільярди років — а отже, має потенціал для збереження слідів давнього життя.

Паралельно інші місії NASA також підсилюють цей науковий напрям. Зокрема марсохід Perseverance, який прибув на планету у 2021 році, шукає безпосередні ознаки давніх мікроорганізмів.

Раніше дослідники повідомляли про незвичайні структури в породах кратера Jezero — так звані «макові зерна» та «леопардові плями». Вони можуть бути пов’язані з діяльністю мікроорганізмів, оскільки містять хімічні елементи на кшталт заліза та фосфору, які на Землі часто утворюються за участі живих організмів.

Крім того, вчені виявили десятки мінералів, що свідчать про неодноразову взаємодію порід із рідкою водою. Це означає, що в історії Марса було кілька періодів, коли умови могли бути придатними для життя.

Наступні місії, зокрема Rosalind Franklin та Dragonfly, вже планують використовувати подібні методи аналізу для пошуку органіки.

У підсумку нові результати не доводять існування життя на Марсі, але значно звужують коло невідомого — і підтверджують, що ключові інгредієнти для його появи там точно були.

Джерело: DailyMail.