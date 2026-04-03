Учені вигадали як зробити Марс придатним для життя всього за 15 років

03.04.2026 17:40
Ольга Деркач

Мрія про освоєння Марса довгі роки впиралася в дві ключові проблеми — сильний холод і розріджену атмосферу. Однак нова робота планетологів пропонує підхід, який ще недавно здавався нереалістичним: перші етапи тераформування можуть стартувати вже протягом найближчих 15 років. Основою рішення є використання мікроскопічних частинок, здатних посилити парниковий ефект

Учені вигадали як зробити Марс придатним для життя всього за 15 років

Фото: wikipedia.org, unsplash.com

«Замість того, щоб намагатися змінити цілу планету за допомогою земних ресурсів, ми маємо використати те, що вже є під нашими ногами на Марсі. Це кардинально змінює правила гри та скорочує час очікування перших поселень на століття», — зазначають автори дослідження.

Наночастинки замість мегапроєктів

Замість масштабних інженерних конструкцій вчені пропонують інше рішення — створювати надтонкі металеві наностержні безпосередньо з марсіанського пилу. Вони працюватимуть як своєрідний тепловий щит: пропускатимуть сонячне світло, але утримуватимуть тепло біля поверхні. За результатами моделювання, це може підвищити середню температуру планети приблизно на 30°C всього за півтора десятиліття.

Це має особливе значення з огляду на минуле Марса. Деякі дослідники припускають, що життя там могло існувати або навіть уже було виявлене. Відомо, що під час місії Viking 50 років тому можливі біологічні сліди могли бути знищені через людську помилку. Нові підходи можуть створити умови, де подібні ситуації буде легше контролювати та виправляти.

Чому цей підхід виглядає реальнішим

Раніше пропоновані сценарії передбачали транспортування величезних обсягів газів із Землі, що робило їх майже недосяжними. Натомість нова концепція, за оцінками дослідників, приблизно у 5000 разів ефективніша. Це відкриває можливість швидше підготувати планету хоча б для простих форм життя — мікроорганізмів і рослин.

На тлі прогнозів про зростання населення Землі до 12,4 млрд інтерес до Марса лише посилюється. Попит настільки великий, що навіть марсіанські метеорити мають високу цінність — нещодавно найбільший уламок Марса на Землі продали за рекордні $5 млн.

Що зміниться для майбутніх колоністів

Підвищення температури може зробити можливим існування рідкої води, яка зараз переважно зосереджена у вигляді льоду. Водночас умови на Марсі колись були значно м’якшими. За оцінками вчених, якщо б на планеті існували істоти близько 3,7 млрд років тому, їм знадобився б лише базовий інструмент, знайомий сучасній людині, щоб вижити у вологих низинах.

Однак перед колонізацією доведеться врахувати й ризики. Марс має низку об’єктів із дивним і навіть тривожним виглядом, які можуть становити небезпеку для людей.

Етичний вимір

Можливість змінити клімат іншої планети всього за кілька десятиліть ставить перед людством серйозні питання. Будь-яке втручання такого масштабу потребує ретельної оцінки наслідків — як позитивних, так і потенційно небезпечних.

Головне питання залишається відкритим: чи має людство моральне право трансформувати інший світ, поки не вирішило екологічні проблеми на власній планеті. Водночас технології на кшталт цієї вже сьогодні наближають нас до статусу мультипланетарного виду.

Джерело: t4.com.ua.

