close-btn
PaySpaceMagazine

PlayCity анулював ліцензії двом операторам азартних ігор

03.06.2026 11:00
Ольга Деркач

Регулятор азартного ринку PlayCity анулював ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах двом компаніям — ТОВ «Фаворит Казіно Компані» та ТОВ «Фавбет Віп Казіно»

PlayCity анулював ліцензії двом операторам азартних ігор

Фото: freepik.com

Як повідомили в агентстві, рішення ухвалили після встановлення зв’язків компаній із державою-агресором. Йдеться про прямі або опосередковані зв’язки, зокрема через кінцевих бенефіціарних власників.

У результаті анулювання ліцензій бренди Favbet Casino, Favbet Poker та Billionaire втрачають право здійснювати діяльність на українському ринку азартних ігор.

У PlayCity наголосили, що очищення ринку від компаній, пов’язаних із державою-агресором, є одним із ключових напрямів роботи регулятора. За даними відомства, учасники ринку повинні відповідати вимогам законодавства, а також забезпечувати прозору структуру власності та походження капіталу.

Після початку повномасштабної війни Україна посилила контроль за діяльністю компаній, які можуть мати економічні, корпоративні або інші зв’язки з росією. Це стосується й грального бізнесу, який перебуває під посиленим наглядом державних органів.

Також читайте: PlayCity: як працює регулятор, кого штрафує і чому його критикують

Анулювання ліцензії означає втрату права на провадження ліцензованої діяльності. Відповідно, оператори не можуть легально організовувати азартні ігри в межах виданих дозволів.

PlayCity заявляє, що ринок азартних ігор має працювати прозоро, законно та без будь-яких зв’язків із державою-агресором. Регулятор також зазначає, що надалі продовжуватиме перевірки ліцензіатів на відповідність встановленим вимогам і вживатиме заходів щодо компаній, які їх порушують.

Деталі щодо характеру виявлених зв’язків компаній із державою-агресором у повідомленні PlayCity не розкривалися.

Нагадаємо, що PlayCity застосував штраф у розмірі ₴4,32 млн до ТОВ «ЛІМОН» за порушення вимог законодавства у сфері організації азартних ігор. За даними регулятора, оператор допустив проведення розрахунків із використанням коштів третіх осіб, що суперечить встановленим правилам роботи грального бізнесу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки українці інвестували в ОВДП у 2026

Вчені навчилися стирати погані спогади

Де вигідніше зберігати гроші українцям у 2026

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
google news
Новини по темі
PlayCity оштрафував оператора онлайн-казино на ₴4,3 млн 29.05.2026

PlayCity оштрафував оператора онлайн-казино на ₴4,3 млн
PlayCity оштрафував ТОВ «Олл Сіті Геймс» на ₴4,3 млн 22.05.2026

PlayCity оштрафував ТОВ «Олл Сіті Геймс» на ₴4,3 млн
Податкова та Мінцифри запустили новий сервіс у Дії 20.05.2026

Податкова та Мінцифри запустили новий сервіс у Дії
Уряд змінив правила отримання виплат на дитину 18.05.2026

Уряд змінив правила отримання виплат на дитину
Мінцифри запустило ШІ-асисента у застосунку Дія 15.05.2026

Мінцифри запустило ШІ-асисента у застосунку Дія
Запрацювали нові електронні сервіси для українців 15.05.2026

Запрацювали нові електронні сервіси для українців

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

 Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

Останні новини
Сьогодні  20:30

Вчені нарешті розкрили секрет дивних сигналів із космосу

 Сьогодні  20:00

Дія оновила сервіс для українців, які виїхали через війну

 Сьогодні  19:30

НБУ застосував заходи впливу до двох небанків

 Сьогодні  18:10

В Україні змінюють стандарти бензину: чи зростуть ціни

 Сьогодні  17:30

SpaceX готується до найбільшого IPO в історії

 Сьогодні  16:50

Чи впаде ціна Біткоїна нижче $60 000 у червні 2026

 Сьогодні  16:10

Прогноз Кійосакі не справдився: що сталося з фондовим ринком США

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.