PlayCity анулював ліцензії двом операторам азартних ігор

Регулятор азартного ринку PlayCity анулював ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах двом компаніям — ТОВ «Фаворит Казіно Компані» та ТОВ «Фавбет Віп Казіно»

Як повідомили в агентстві, рішення ухвалили після встановлення зв’язків компаній із державою-агресором. Йдеться про прямі або опосередковані зв’язки, зокрема через кінцевих бенефіціарних власників.

У результаті анулювання ліцензій бренди Favbet Casino, Favbet Poker та Billionaire втрачають право здійснювати діяльність на українському ринку азартних ігор.

У PlayCity наголосили, що очищення ринку від компаній, пов’язаних із державою-агресором, є одним із ключових напрямів роботи регулятора. За даними відомства, учасники ринку повинні відповідати вимогам законодавства, а також забезпечувати прозору структуру власності та походження капіталу.

Після початку повномасштабної війни Україна посилила контроль за діяльністю компаній, які можуть мати економічні, корпоративні або інші зв’язки з росією. Це стосується й грального бізнесу, який перебуває під посиленим наглядом державних органів.

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Анулювання ліцензії означає втрату права на провадження ліцензованої діяльності. Відповідно, оператори не можуть легально організовувати азартні ігри в межах виданих дозволів.

PlayCity заявляє, що ринок азартних ігор має працювати прозоро, законно та без будь-яких зв’язків із державою-агресором. Регулятор також зазначає, що надалі продовжуватиме перевірки ліцензіатів на відповідність встановленим вимогам і вживатиме заходів щодо компаній, які їх порушують.

Деталі щодо характеру виявлених зв’язків компаній із державою-агресором у повідомленні PlayCity не розкривалися.

Нагадаємо, що PlayCity застосував штраф у розмірі ₴4,32 млн до ТОВ «ЛІМОН» за порушення вимог законодавства у сфері організації азартних ігор. За даними регулятора, оператор допустив проведення розрахунків із використанням коштів третіх осіб, що суперечить встановленим правилам роботи грального бізнесу.

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