PlayCity оштрафував оператора онлайн-казино на ₴4,3 млн

Державний регулятор PlayCity застосував штраф у розмірі ₴4,32 млн до ТОВ «ЛІМОН» за порушення вимог законодавства у сфері організації азартних ігор

Про це регулятор повідомив у своєму Telegram.

Порушення були виявлені під час перевірки діяльності компанії. За даними регулятора, оператор допустив проведення розрахунків із використанням коштів третіх осіб, що суперечить встановленим правилам роботи грального бізнесу.

Крім того, у PlayCity повідомили, що ТОВ «ЛІМОН» використовувало онлайн-систему для організації та проведення азартних ігор у мережі інтернет без проходження обов’язкової процедури інспектування. Такі вимоги передбачені законодавством для забезпечення прозорості роботи операторів та контролю за дотриманням правил на ринку.

У результаті регулятор ухвалив рішення про накладення на компанію штрафу в розмірі ₴4 323 500.

У PlayCity наголосили, що продовжують системний нагляд за діяльністю ліцензованих організаторів азартних ігор. Контроль спрямований на забезпечення виконання вимог законодавства всіма учасниками ринку, а також на захист прав та інтересів гравців.

Ринок азартних ігор в Україні перебуває під посиленим наглядом держави після оновлення підходів до регулювання галузі. Одним із ключових напрямів контролю є перевірка фінансових операцій операторів, а також відповідність їхніх технічних систем встановленим вимогам. Регулятор наголошує, що дотримання цих правил є обов’язковою умовою для легальної роботи компаній на ринку.

Накладення штрафів за порушення законодавства є одним із інструментів державного контролю, покликаним забезпечити прозорість грального бізнесу та мінімізувати ризики для користувачів азартних сервісів.

Нагадаємо, що PlayCity оштрафував ТОВ «Олл Сіті Геймс» на ₴4,3 млн. Порушення виявили після звернення гравця. Під час позапланової перевірки, в онлайн-системі організатора встановили, що гравець поповнював ігровий рахунок карткою третьої особи.

