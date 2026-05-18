close-btn
PaySpaceMagazine

Уряд змінив правила отримання виплат на дитину

18.05.2026 11:50
Ольга Деркач

Кабмін оновив механізм отримання державної допомоги для сімей із дітьми та майбутніх батьків. Відтепер виплати за програмами підтримки можна буде отримувати на спеціальний рахунок Дія.Картки

Уряд змінив правила отримання виплат на дитину

Фото: freepik.com

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, зміни мають спростити процес оформлення допомоги та зробити отримання коштів швидшим. Крім цього, уряд розширив перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер не обмежуватиметься.

Усі державні нарахування для сімей із дітьми надходитимуть на єдиний рахунок Дія.Картки. Йдеться про такі види допомоги:

  • компенсацію за Пакунок малюка;
  • допомогу для догляду за дитиною до одного року;
  • програму єЯсла;
  • Пакунок школяра.

Відкрити спеціальний рахунок можна буде ще до подання заяви — через застосунок обраного банку.

Після цього під час оформлення допомоги у ЦНАПі, територіальній громаді або органі Пенсійного фонду Єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягуватиме вже відкритий рахунок Дія.Картки. За словами прем’єр-міністерки, це відбуватиметься «за лічені секунди».

Читайте також: Уряд оновив правила програми Скринінг здоров’я 40+

Для тих, хто не відкрив рахунок заздалегідь, передбачили інший механізм. Під час подання заяви система формуватиме QR-код, через який можна буде швидко перейти до відкриття Дія.Картки, завершити оформлення документів та швидше отримати виплати.

Водночас уряд залишив можливість отримувати допомогу й без спеціального рахунку Дія.Картки. У такому разі виплати надходитимуть через Ощадбанк за чинною процедурою після звернення до ЦНАПу, територіальної громади або органу Пенсійного фонду.

Юлія Свириденко також повідомила, що найближчим часом громадян окремо проінформують про можливість відкриття спеціального рахунку Дія.Картки.

Крім цього, рахунки, відкриті з 1 січня 2026 року, залишатимуться дійсними — на них і надалі зараховуватимуть державні виплати.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн може зрости до $90 000 — криптоексперт

До Землі наближається величезний астероїд — вчені

НБУ випустив дві нові пам’ятні монети

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
Мінцифри запустило ШІ-асисента у застосунку Дія 15.05.2026

Мінцифри запустило ШІ-асисента у застосунку Дія
Запрацювали нові електронні сервіси для українців 15.05.2026

Запрацювали нові електронні сервіси для українців
В Україні збільшать гранти для малого бізнесу 09.05.2026

В Україні збільшать гранти для малого бізнесу
PlayCity: як працює регулятор, кого штрафує і чому його критикують 27.04.2026

PlayCity: як працює регулятор, кого штрафує і чому його критикують
PlayCity анулював ліцензію та оштрафував Favbet Game Slots 23.04.2026

PlayCity анулював ліцензію та оштрафував Favbet Game Slots
PlayCity анулював ліцензію Cosmolot 22.04.2026

PlayCity анулював ліцензію Cosmolot

Вибір редакції
Всі
Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською
ТОП статей 13.05.2026

Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською

 Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

Останні новини
18.05.2026  20:50

Землю накрила нова хвиля магнітних бур

 18.05.2026  19:30

Названо, скільки заробила Укрпошта у 2026

 18.05.2026  18:50

Учені виявили мікропластик у міському повітрі

 18.05.2026  18:10

Хто та скільки грошей вніс на заставу для Єрмака

 18.05.2026  17:30

У світі масово демонтують криптовалютні банкомати

 18.05.2026  16:50

Кійосакі назвав два ключові активи для кожного інвестора

 18.05.2026  16:10

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.