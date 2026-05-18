Уряд змінив правила отримання виплат на дитину

Кабмін оновив механізм отримання державної допомоги для сімей із дітьми та майбутніх батьків. Відтепер виплати за програмами підтримки можна буде отримувати на спеціальний рахунок Дія.Картки

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, зміни мають спростити процес оформлення допомоги та зробити отримання коштів швидшим. Крім цього, уряд розширив перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер не обмежуватиметься.

Усі державні нарахування для сімей із дітьми надходитимуть на єдиний рахунок Дія.Картки. Йдеться про такі види допомоги:

компенсацію за Пакунок малюка;

допомогу для догляду за дитиною до одного року;

програму єЯсла;

Пакунок школяра.

Відкрити спеціальний рахунок можна буде ще до подання заяви — через застосунок обраного банку.

Після цього під час оформлення допомоги у ЦНАПі, територіальній громаді або органі Пенсійного фонду Єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягуватиме вже відкритий рахунок Дія.Картки. За словами прем’єр-міністерки, це відбуватиметься «за лічені секунди».

Для тих, хто не відкрив рахунок заздалегідь, передбачили інший механізм. Під час подання заяви система формуватиме QR-код, через який можна буде швидко перейти до відкриття Дія.Картки, завершити оформлення документів та швидше отримати виплати.

Водночас уряд залишив можливість отримувати допомогу й без спеціального рахунку Дія.Картки. У такому разі виплати надходитимуть через Ощадбанк за чинною процедурою після звернення до ЦНАПу, територіальної громади або органу Пенсійного фонду.

Юлія Свириденко також повідомила, що найближчим часом громадян окремо проінформують про можливість відкриття спеціального рахунку Дія.Картки.

Крім цього, рахунки, відкриті з 1 січня 2026 року, залишатимуться дійсними — на них і надалі зараховуватимуть державні виплати.

