США на порозі масштабної рецесії — легендарний економіст

Легендарний економіст Гарі Шиллінг посилив свої попередження щодо стану економіки, заявивши, що США і світ в цілому, ймовірно, рухаються до масштабної рецесії та значного обвалу фондового ринку

Президент A. Gary Shilling & Co. зазначив, що загальний економічний фон залишається крихким, а американська економіка фактично не має достатньої фундаментальної підтримки.

За словами ветерана економічної аналітики, погіршення ситуації може спровокувати ширший спад, який зачепить як фондовий ринок, так і корпоративний сектор загалом.

Він охарактеризував поточну ситуацію на ринку як середовище «уникнення ризику» попри сильні бичачі настрої серед інвесторів і спекулянтів.

Шиллінг вважає, що оптимізм щодо економіки та фінансових ринків став надмірним, особливо на ринку акцій, де спекулятивна активність продовжує стрімко зростати.

«Американська економіка не має достатньої базової підтримки, і в результаті, на мою думку, ми з великою ймовірністю зіткнемося із серйозною рецесією та обвалом фондового ринку. <…> Це середовище уникнення ризику. Зараз така думка не надто популярна, адже багато інвесторів, а ще більше — спекулянтів, вважають, що ринки злетять», — сказав він.

Уроки минулих рецесій

Економіст також попередив, що багато нинішніх умов нагадують ті, які спостерігалися перед попередніми ведмежими ринками та рецесіями.

Він звернув увагу на великі обсяги ліквідності, що циркулюють на ринках, а також на зростаючий приплив капіталу у спекулятивні активи як на ознаки підвищених фінансових ризиків.

Шиллінг також заявив, що економіка США стає дедалі більш залежною від витрат заможних споживачів.

Експерт застеріг: якщо домогосподарства з високими доходами з будь-яких причин скоротять витрати, економічна активність може різко сповільнитися, що підвищить ризики рецесії.

Попередження прозвучало в період, коли ринки залишаються волатильними попри нещодавні історичні максимуми.

Наприклад, індекс S&P 500 нещодавно досяг рекордної позначки близько 7 500 пунктів, однак згодом відкотився на тлі загального занепокоєння ринку через геополітичну напруженість між США та Іраном, а також зростаючі побоювання щодо прискорення інфляції.

Джерело: Finbold.