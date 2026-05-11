Економіст попереджає про найбільшу бульбашку на ринку акцій

Економіст Генрік Зеберг б’є на сполох через стан фондового ринку США, заявляючи, що акції наближаються до того, що він вважає найбільшою фінансовою бульбашкою в історії

Технічний аналітик, який уже тривалий час дотримується песимістичного погляду на економіку, наголосив, що нинішні умови ведуть до серйозного економічного спаду та обвалу ринку.

Підставою для такого попередження став індикатор Баффета, який порівнює загальну капіталізацію фондового ринку США з ВВП. Показник зріс до історично екстремальних рівнів. Останній графік демонструє, що наприкінці 2025 року індикатор наблизився до 230%, що приблизно на 75% вище за його довгостроковий тренд.

Дані свідчать, що оцінки ринку значно перевищили верхні історичні межі, зокрема зону +2 стандартних відхилень, яка зазвичай асоціюється зі спекулятивним перегрівом ринку. Поточні рівні також перевищують показники часів «бульбашки доткомів» та ралі після пандемії.

Історично індикатор Баффета десятиліттями коливався поблизу або нижче своєї довгострокової трендової лінії, однак із середини 2010-х років різко пішов угору, що ще глибше занурило ринок у зону підвищених ризиків падіння.

Зеберг вважає, що інвестори, які ігнорують бульбашку, не помічають очевидних сигналів небезпеки на фінансових ринках. За його словами, нинішній цикл нічим не відрізняється від попередніх спекулятивних бумів.

Хоча економіст допускає, що ринки можуть зрости ще більше перед піком, він попереджає, що ситуація наближається до критичної точки.

Постійні попередження Зеберга щодо економіки

Загалом Зеберг дотримується думки, що глобальні ринки входять у ейфорійну фінальну стадію багаторічного бичачого циклу, який, на його переконання, може завершитися одним із найглибших спадів за останні десятиліття.

Станом на початок травня 2026 року експерт описував ралі на ринку акцій та криптовалют як класичний «blow-off top» — стрімке фінальне зростання, спричинене надлишком ліквідності та оптимізмом інвесторів, попри погіршення економічних фундаментальних показників.

Він прогнозує, що індекс S&P 500 може зрости до 8 000–8 200 пунктів, перш ніж різко розвернутися вниз.

Зеберг також вказав на погіршення фінансового стану споживачів, зростання прострочених боргів та уповільнення темпів створення робочих місць у приватному секторі як на ознаки того, що економіка вже почала слабшати.

Згідно з його моделлю бізнес-циклу, нинішнє параболічне зростання, підживлене кредитною експансією та FOMO інвесторів, може досягти піка у першому або другому кварталі 2026 року, після чого почнеться масштабний обвал, потенційно навіть гірший за фінансову кризу 2008 року.

Попередження Зеберга з’явилося на тлі того, що оптимізм інвесторів і далі підтримується ажіотажем навколо штучного інтелекту, сильними корпоративними прибутками та очікуваннями майбутнього зниження відсоткових ставок, попри дедалі більші побоювання щодо перегрітих ринкових оцінок.

Джерело: Finbold.