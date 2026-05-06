Криза долара вже близько: Баффетт озвучив тривожний прогноз

Воррен Баффетт у своєму фінальному виступі як CEO Berkshire Hathaway попередив про потенційні проблеми долара США, заявивши, що валюта може зіткнутися з нестабільністю через фіскальні та геополітичні виклики

Про це він сказав під час 60-х щорічних зборів акціонерів компанії в Омасі, які стали символічним завершенням його багаторічного керівництва інвестиційним гігантом вартістю близько $860 млрд. Тисячі інвесторів зібралися, щоб почути останні меседжі Баффетта на посаді CEO — надалі операційне управління переходить до віцеголови Грега Абеля.

Баффетт дав зрозуміти, що Berkshire Hathaway може частіше використовувати іноземні валюти, особливо у разі масштабних інвестицій у Європі.

«Якщо ми зробимо дуже велике вкладення в європейській країні, може виникнути ситуація, коли ми фінансуватимемо його в їхній валюті», — зазначив він.

Водночас інвестор прямо натякнув на ризики для долара:

«Очевидно, ми не хотіли б володіти активами у валюті, яка справді йде до краху».

Ця заява прозвучала на тлі зростаючого дефіциту бюджету США та посилення регуляторного тиску.

Попри застереження, Баффетт не відмовляється від віри в економіку США. «Це найкраще місце у світі», — підкреслив він, додавши, що американський ринок і надалі пропонує привабливі можливості для інвесторів.

Читайте також: Баффетт б’є на сполох: крипторинок перетворився на казино

Окремо Баффетт розкритикував протекціоністську торговельну політику, застерігши від агресивного використання тарифів. За його словами, «торгівля не повинна бути зброєю», а мита можуть перерости в економічне протистояння між країнами.

Він нагадав, що ескалація торговельної напруги між США та Китаєм уже призвела до взаємних тарифів — до 145% з боку США та до 125% з боку Китаю. Така політика, на думку Баффетта, погіршує глобальні відносини та підвищує ризики для світової економіки.

Інвестор також попередив про небезпеку зростання глобального розколу у світі з ядерною зброєю. «Ми хочемо процвітаючий світ», — сказав він, наголосивши, що економічні конфлікти можуть мати далекосяжні наслідки.

Говорячи про інвестиції, Баффетт підтвердив свою прихильність до фондового ринку, назвавши акції більш привабливим активом, ніж нерухомість, яка часто супроводжується складнощами в управлінні.

Попри відхід від оперативного керівництва, Баффетт запевнив, що Berkshire Hathaway залишиться стабільною під керівництвом Абеля, який працює в компанії понад 20 років.

У фіналі свого виступу Баффетт залишив обережно оптимістичний меседж:

«Чим більш процвітаючим стає світ, тим більш процвітаючими стаємо й ми — і тим безпечніше почуватимуться наші діти».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ціна Біткоїна досягла $80 000: що далі

Як зміниться ціна Біткоїна: прогноз Franklin Templeton

Ethereum може досягнути $60 000 — Том Лі

За матеріалами finance.biggo.com.