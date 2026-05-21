Скільки заробляє гендиректор Nvidia на акціях компанії

Рішення Nvidia (NASDAQ: NVDA) запустити масштабну програму викупу акцій та підвищити дивідендну дохідність стало позитивною новиною для всіх акціонерів компанії. Водночас найбільшим бенефіціаром цього кроку, ймовірно, став генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг

У своєму останньому квартальному звіті виробник напівпровідників повідомив про збільшення річної дивідендної дохідності з 0,018% одразу на 2 400%. Таким чином квартальна виплата зросте з $0,01 до $0,25 на акцію, а річна — з $0,04 до $1.

З огляду на те, що Дженсен Хуанг володіє приблизно 812 млн акцій Nvidia, раніше він отримував близько $8 млн дивідендів кожного кварталу. Після ухваленого рішення ця сума зросте приблизно до $203 млн.

У річному вимірі дивідендні виплати для очільника компанії збільшаться на $780 млн — з $32 млн до $812 млн.

Nvidia бачить потенціал Vera CPU на $200 млрд

Окрім оголошення про викуп акцій на $80 млрд та збільшення дивідендів, Nvidia також представила сильний квартальний звіт, який перевищив очікування аналітиків як за прибутком, так і за виручкою.

Компанія повідомила про прибуток на акцію (EPS) на рівні $1,87 при прогнозі $1,76. Виручка також виявилася вищою за очікування — $81,62 млрд проти прогнозованих $78,86 млрд.

Окрему увагу Волл-стріт привернула оцінка потенціалу процесорів Vera. Nvidia заявила, що бачить для цих центральних процесорів ринкову можливість із потенційною виручкою на рівні $200 млрд.

Хоча графічні процесори (GPU) залишаються основним драйвером буму штучного інтелекту (AI), інвестори дедалі активніше розглядають серверні CPU як наступний великий сегмент зростання.

Як поводяться акції Nvidia

Попри сильну динаміку акцій Nvidia у 2026 році, результати паперів дещо поступаються як фінансовим показникам компанії, так і власній історичній динаміці.

Від початку року акції NVDA зросли на 19,62% — до $223,10. Для порівняння, акції конкурентів Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) та Intel (NASDAQ: INTC) подорожчали на 100% та 202% відповідно.

Втім, у довгостроковій перспективі результати Nvidia залишаються вражаючими. Від моменту публічного запуску ChatGPT та старту AI-буму акції компанії зросли більш ніж на 1 400%.

За матеріалами finbold.com.