3 криптовалюти, які можуть досягти $10 млрд капіталізації у 2026

20.05.2026 17:30
Микола Деркач

На тлі зростання інтересу до Web3 три криптовалюти мають шанси у 2026 році знову увійти до списку восьми найбільших криптопроєктів із капіталізацією понад $10 млрд

Finbold проаналізував три криптоактиви, які можуть досягти капіталізації у $10 млрд у 2026 році завдяки таким чинникам: сильна інституційна підтримка, регуляторна визначеність, що знімає багаторічний юридичний тиск, або масштабне оновлення протоколу, яке відкриває нові можливості використання.

Zcash (ZEC): інституційний попит на приватність

Найкращим кандидатом для такого стрибка є Zcash (ZEC), ринкова капіталізація якого на момент написання матеріалу становила близько $9,6 млрд — лише на 4,17% менше за позначку у $10 млрд. Водночас ціна ZEC з початку року зросла майже на 12% — до близько $573,62 на момент публікації.

Цей альткоїн отримав значну інституційну підтримку завдяки своїм перевіреним часом функціям конфіденційності. Серед ключових прихильників ZEC — Grayscale Investments, яка подала заявку на запуск першого у США спотового ETF, прив’язаного до приватної криптовалюти Zcash, а також Multicoin Capital Management, яка повідомила про формування великої позиції у Zcash із лютого 2026 року.

Cardano (ADA): ставка на регуляторну визначеність

Наступною у списку є Cardano (ADA), ринкова капіталізація якої на момент публікації становила близько $9,2 млрд — майже на 8% нижче за позначку у $10 млрд. ADA вибула з «клубу $10 млрд» після падіння більш ніж на 25% із початку року — до приблизно $0,248 у вівторок.

Ймовірним каталізатором повернення ADA до капіталізації у $10 млрд може стати регуляторна визначеність у США. Зокрема, голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Пол Аткінс у межах березневої пропозиції safe harbor 2026 року класифікував ADA як актив, що не є цінним папером.

На тлі очікуваного ухвалення Clarity Act — запропонованого федерального регулювання для легалізації криптоактивів — SEC може схвалити кілька заявок на спотові ADA-ETF. Крім того, заявки на запуск спотових ADA-ETF вже подали Grayscale Investments, VanEck, 21Shares та Canary Capital.

Bitcoin Cash (BCH): ралі завдяки оновленню

Ще однією монетою, яка може знову увійти до топ-8 криптоактивів, є Bitcoin Cash (BCH). На момент публікації його ринкова капіталізація становила близько $7,4 млрд, що приблизно на 35% менше за необхідний рівень у $10 млрд. Хоча ціна BCH з початку року впала більш ніж на 38% — до близько $368,78 на момент публікації, мережа нещодавно отримала масштабне оновлення.

15 травня у мережі Bitcoin Cash активували хардфорк Layla, який додав можливості смартконтрактів і перетворив BCH на програмований грошовий рівень.

За матеріалами finbold.com.

