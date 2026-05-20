Visa запустила в Україні програму для розвитку ШІ-комерції

Компанія Visa оголосила про запуск глобальної програми Agentic Ready у регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки (CEMEA), до якого входить і Україна. Ініціатива покликана підготувати платіжну екосистему до розвитку агентської комерції — моделі, у якій ШІ-агенти можуть здійснювати покупки та платежі від імені користувачів

Першими українськими банками-емітентами, які долучилися до програми, стали monobank та ПриватБанк, йдеться в пресрелізі Visa.

У Visa зазначають, що перший етап Agentic Ready допоможе емітентам протестувати нові сценарії платежів у контрольованому середовищі. Йдеться про перевірку транзакцій, ініційованих ШІ-агентами, а також оцінку готовності банків до впровадження агентської комерції з урахуванням вимог безпеки та контролю.

За словами керівника напряму продуктів і рішень Visa у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці Ґодфрі Саллівана, компанія бачить високий попит на інноваційні платіжні рішення у регіоні CEMEA, однак водночас важливим залишається питання безпечного масштабування нових сценаріїв використання ШІ у комерції.

«Ми бачимо значний попит на інновації у регіоні CEMEA, але водночас і чітке розуміння необхідності впроваджувати нові платіжні сценарії безпечно та масштабовано. В умовах, коли значення штучного інтелекту у комерції зростає, саме емітенти відіграватимуть ключову роль у зміцненні довіри споживачів», — зазначив Ґодфрі Салліван.

Він додав, що програма дозволить банкам на практиці протестувати платежі, які ініціюють агенти, та підготуватися до їхнього впровадження на базі механізмів безпеки й контролю Visa.

У межах Agentic Ready компанія використовує власні технології токенізації, цифрової ідентифікації та управління ризиками. Це має забезпечити безпечне проведення платежів, які виконують ШІ-агенти у різних сценаріях використання.

Програма стала продовженням ініціативи Visa Intelligent Commerce — портфеля рішень компанії для розвитку ШІ-комерції та інтеграції інтелектуальних агентів у платіжну інфраструктуру.

У Visa наголошують, що для масштабного впровадження агентської комерції потрібна координація між усіма учасниками ринку — банками, платіжними сервісами, торговцями, ШІ-платформами та розробниками. Наразі до програми Agentic Ready вже долучилися понад 30 партнерів із регіону CEMEA, і компанія планує розширювати цю екосистему протягом року.

У межах тестового середовища емітенти зможуть перевіряти, як працюють платежі, ініційовані агентами, у реальних умовах. Це має допомогти банкам оцінити готовність власних систем до нової моделі взаємодії, у якій ШІ зможе автоматизувати частину споживчого досвіду — від пошуку товару до завершення покупки.

Visa також заявляє, що надалі агентська комерція дозволить створити більш гнучкі сценарії оплат, де агенти зможуть діяти відповідно до намірів, контексту та налаштувань користувача, водночас залишаючи людині повний контроль над процесом покупки та прозорість усіх транзакцій.

