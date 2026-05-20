Кити знову накопичують Біткоїн: чого очікувати

20.05.2026 11:50
Ольга Деркач

Цього тижня Біткоїн (BTC) пережив різке просідання й ненадовго опустився до $76 000. Попри побоювання щодо глибшого падіння ціни, кити та інституційні інвестори продовжують скуповувати найбільшу криптовалюту у світі

Кількість Біткоїн-гаманців, що зберігають щонайменше 100 BTC, зросла до 20 229, свідчать нові дані Santiment. Це на 11,2% більше порівняно з 18 191 гаманцем, зафіксованим у той самий період минулого року.

Довгострокова впевненість у Біткоїні

Гаманці з такими обсягами BTC наразі містять приблизно від $7,7 млн у Біткоїні та зазвичай пов’язані з великими інвесторами, інституціями, китами й заможними довгостроковими власниками.

У Santiment зазначили, що стабільне зростання кількості таких великих гаманців тривало протягом року, який супроводжувався значною волатильністю ринку та зміною настроїв інвесторів. Це відбувалося у періоди, коли багато роздрібних трейдерів демонстрували обережність, страх або розчарування щодо ринку.

Історично збільшення кількості великих Bitcoin-гаманців вважається сигналом того, що впливові інвестори зберігають впевненість у довгострокових перспективах BTC, його обмеженій пропозиції та позиціях на ринку, попри короткострокову невизначеність і цінові коливання.

Якщо дивитися глибше, через зростання напруження на ринку Біткоїна багато експертів сумніваються у швидкому V-подібному відновленні. Співвідношення SOAB від CryptoQuant підскочило вище нормальних рівнів, що вказує на масштабну капітуляцію з боку старих власників активу. Водночас короткострокові інвестори також демонструють ознаки панічного продажу.

Окремо Santiment повідомила про зростання страху та негативних настроїв серед роздрібних трейдерів у соцмережах. Кількість ведмежих коментарів щодо Біткоїна вперше з 21 квітня перевищила кількість бичачих. Менші інвестори гостро реагують на недавню слабкість ринку, і багато хто очікує подальшого падіння цін.

Попри цей песимістичний настрій, у компанії нагадали, що крипторинки часто рухаються всупереч позиції більшості. Це означає, що сплеск ведмежих настроїв може, навпаки, підвищити шанси на короткострокове відновлення.

Регуляторний фактор

Аналітикиня Nexo Десіслава Янева вважає, що просування законопроєкту CLARITY Act через Сенат може стати важливим каталізатором для наступного бичачого циклу Біткоїна.

Нещодавно документ пройшов Комітет Сенату з банківської діяльності, що посилило очікування щодо появи чіткішого крипторегулювання у США.

За словами Яневої, після схвалення Біткоїн ненадовго піднявся вище $82 000, тоді як на ринках прогнозів зросли шанси на те, що законопроєкт набуде чинності у 2026 році.

Вона порівняла цю ситуацію з попереднім ралі на тлі GENIUS Act і зазначила, що майбутнє голосування Сенату щодо CLARITY Act потенційно може підштовхнути криптоактив до нового історичного максимуму.

