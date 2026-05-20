Нацбанк відкликав ліцензію у фінансової компанії

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу одразу до двох учасників небанківського фінансового ринку — фінансової компанії «Сварог Фінанс» та страховика «АСКО ДС». Причиною стали порушення вимог законодавства та нормативно-правових актів регулятора

Відповідні рішення 18 травня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Так, НБУ відкликав у ТОВ «ФК «Сварог Фінанс» ліцензію на діяльність фінансової компанії. Компанія мала право надавати послуги факторингу, а також кредити коштами та банківськими металами.

У Нацбанку пояснили, що підставою для такого рішення стало повторне порушення пруденційних вимог щодо розміру власного капіталу. Йдеться про норми, визначені Положенням про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затвердженим постановою правління НБУ №192 від 27 грудня 2023 року.

Регулятор наголосив, що це вже повторне порушення вимог і відповідно до закону «Про фінансові послуги та фінансові компанії» регулятор має право відкликати ліцензію у разі повторного порушення фінансовою компанією вимог нормативно-правових актів, які регулюють умови ліцензування діяльності.

Окремо НБУ повідомив про застосування заходу впливу до ПрАТ «СК «АСКО ДС». До страховика застосували обмеження на окремі види операцій через порушення вимог законодавства про страхування та нормативних актів Нацбанку.

Рішення ухвалили після планової інспекційної перевірки, яку проводив Департамент інспектування НБУ.

Як зазначив регулятор, компанія порушила вимоги закону «Про страхування», а також низки положень Нацбанку, зокрема щодо системи управління страховика, авторизації надавачів фінансових послуг, забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності, ведення обліку страхових договорів і захисту інформації.

Обмеження для АСКО ДС діятимуть до моменту усунення виявлених порушень, але не пізніше 31 грудня 2026 року.

У НБУ уточнили, що рішення про відкликання ліцензії та застосування обмежень набирають чинності з моменту доведення їх до відома компаній у порядку, визначеному законодавством.

