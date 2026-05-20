close-btn
PaySpaceMagazine

Нацбанк відкликав ліцензію у фінансової компанії

20.05.2026 10:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу одразу до двох учасників небанківського фінансового ринку — фінансової компанії «Сварог Фінанс» та страховика «АСКО ДС». Причиною стали порушення вимог законодавства та нормативно-правових актів регулятора

Нацбанк відкликав ліцензію у фінансової компанії

Фото: bank.gov.ua

Відповідні рішення 18 травня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Так, НБУ відкликав у ТОВ «ФК «Сварог Фінанс» ліцензію на діяльність фінансової компанії. Компанія мала право надавати послуги факторингу, а також кредити коштами та банківськими металами.

У Нацбанку пояснили, що підставою для такого рішення стало повторне порушення пруденційних вимог щодо розміру власного капіталу. Йдеться про норми, визначені Положенням про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затвердженим постановою правління НБУ №192 від 27 грудня 2023 року.

Регулятор наголосив, що це вже повторне порушення вимог і відповідно до закону «Про фінансові послуги та фінансові компанії» регулятор має право відкликати ліцензію у разі повторного порушення фінансовою компанією вимог нормативно-правових актів, які регулюють умови ліцензування діяльності.

Читайте також: НБУ оштрафував Укрпошту на 1,7 млн грн

Окремо НБУ повідомив про застосування заходу впливу до ПрАТ «СК «АСКО ДС». До страховика застосували обмеження на окремі види операцій через порушення вимог законодавства про страхування та нормативних актів Нацбанку.

Рішення ухвалили після планової інспекційної перевірки, яку проводив Департамент інспектування НБУ.

Як зазначив регулятор, компанія порушила вимоги закону «Про страхування», а також низки положень Нацбанку, зокрема щодо системи управління страховика, авторизації надавачів фінансових послуг, забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності, ведення обліку страхових договорів і захисту інформації.

Обмеження для АСКО ДС діятимуть до моменту усунення виявлених порушень, але не пізніше 31 грудня 2026 року.

У НБУ уточнили, що рішення про відкликання ліцензії та застосування обмежень набирають чинності з моменту доведення їх до відома компаній у порядку, визначеному законодавством.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ випустив дві нові пам’ятні монети

НБУ прискорює запуск нової моделі банків в Україні

НБУ застосував заходи впливу до 2 фінкомпаній

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ посилив правила емісії та еквайрингу платіжних інструментів 20.05.2026

НБУ посилив правила емісії та еквайрингу платіжних інструментів
НБУ оштрафував Укрпошту на 1,7 млн грн 19.05.2026

НБУ оштрафував Укрпошту на 1,7 млн грн
НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії 19.05.2026

НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії
НБУ випустив дві нові пам’ятні монети 16.05.2026

НБУ випустив дві нові пам’ятні монети
НБУ прискорює запуск нової моделі банків в Україні 15.05.2026

НБУ прискорює запуск нової моделі банків в Україні
НБУ застосував заходи впливу до 2 фінкомпаній 14.05.2026

НБУ застосував заходи впливу до 2 фінкомпаній

Вибір редакції
Всі
Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською
ТОП статей 13.05.2026

Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською

 Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

Останні новини
Сьогодні  15:30

Visa запустила в Україні програму для розвитку ШІ-комерції

 Сьогодні  14:50

Скільки ФОПів відкрили іноземці в Україні — Опендатабот

 Сьогодні  14:10

3 фактори, які можуть повернути Біткоїн вище $80 000

 Сьогодні  13:30

НБУ посилив правила емісії та еквайрингу платіжних інструментів

 Сьогодні  12:40

Які регіони України сплатили найбільше військового збору — Податкова

 Сьогодні  11:50

Кити знову накопичують Біткоїн: чого очікувати

 Сьогодні  11:00

Starlink підвищує тарифи вперше з 2023 року

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.