НБУ застосував заходи впливу до 2 фінкомпаній

14.05.2026 10:20
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до двох фінансових компаній через порушення вимог законодавства у сфері фінпослуг

Фото: bank.gov.ua

Йдеться про ТОВ ФК «Форвард Фінанс» та ТОВ ФК «Гроувей».

Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 11 травня 2026 року.

Як повідомили в НБУ, обидві компанії отримали вимоги щодо усунення виявлених порушень та приведення діяльності у відповідність до законодавства України.

Регулятор уточнив, що порушення стосуються вимог частини першої статті 33 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», а також положення про авторизацію надавачів фінансових послуг.

Зокрема, НБУ має зауваження щодо відповідності джерел збільшення статутного капіталу компаній та порядку підтвердження таких джерел вимогам чинного законодавства.

Під заходи впливу потрапили:

  • ТОВ Фінансова Компанія «Форвард Фінанс» (ЄДРПОУ 38837560);
  • ТОВ Фінансова Компанія «Гроувей» (ЄДРПОУ 42364989).

У Нацбанку наголосили, що виявлені недоліки свідчать про невідповідність діяльності компаній вимогам до надання фінансових послуг.

Обидві фінкомпанії мають усунути порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства до 8 червня 2026 року.

Останнім часом НБУ активізував нагляд за небанківським фінансовим сектором після оновлення правил авторизації та контролю за учасниками ринку. Регулятор посилює перевірки структури власності, джерел капіталу та прозорості діяльності фінансових компаній.

Нагадаємо, що BankID НБУ встановив рекорд за кількістю ідентифікацій. Українці продовжують активніше користуватися Системою BankID НБУ для дистанційного отримання послуг. У І кварталі 2026 року кількість успішних електронних ідентифікацій через систему сягнула 33 млн, що на 7% більше порівняно з IV кварталом 2025 року.

Джерело: НБУ.

