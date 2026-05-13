НБУ застосував захід впливу до фінансової компанії

Нацбанк України застосував до ТОВ «Профіт Файненс» захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку інформації / пояснень / документів та/або їх копій, що запитувалися згідно з вимогами Національного банку, у встановлені НБУ строки.

Зазначена установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 02 червня 2026 року.

Рішення про застосування заходу впливу до ТОВ «Профіт Файненс» Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 11 травня 2026 року.

Читайте також: Як змінився небанківський ринок у квітні — НБУ

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома відповідних установ у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання адміністративного акта поштою або день надсилання на адресу електронної пошти установи.

Також сьогодні ми писали, що НБУ застосував заходи впливу одразу до двох небанківських фінансових установ — ТОВ «Схід Фінанс» та ПрАТ «Європейський страховий альянс»

У випадку зі «Схід Фінанс» регулятор відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії. Йдеться про надання таких послуг, як факторинг та кредитування коштами й банківськими металами.

ПрАТ «Європейський страховий альянс» оштрафували на $2,4 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері страхування та нормативно-правових актів НБУ, які регулюють діяльність небанківських фінансових установ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Частка проблемних кредитів впала до мінімуму за 15 років — НБУ

НБУ змінив стратегію розвитку кредитування в Україні

Як зміниться інфляція в Україні у 2026-2028 — звіт НБУ