НБУ застосував захід впливу до фінансової компанії

13.05.2026 18:10
Микола Деркач

Нацбанк України застосував до ТОВ «Профіт Файненс» захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку інформації / пояснень / документів та/або їх копій, що запитувалися згідно з вимогами Національного банку, у встановлені НБУ строки.

Зазначена установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 02 червня 2026 року.

Рішення про застосування заходу впливу до ТОВ «Профіт Файненс» Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 11 травня 2026 року.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома відповідних установ у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання адміністративного акта поштою або день надсилання на адресу електронної пошти установи.

Також сьогодні ми писали, що НБУ застосував заходи впливу одразу до двох небанківських фінансових установ — ТОВ «Схід Фінанс» та ПрАТ «Європейський страховий альянс»

У випадку зі «Схід Фінанс» регулятор відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії. Йдеться про надання таких послуг, як факторинг та кредитування коштами й банківськими металами.

ПрАТ «Європейський страховий альянс» оштрафували на $2,4 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері страхування та нормативно-правових актів НБУ, які регулюють діяльність небанківських фінансових установ.

